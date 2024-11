¿Quiere ir a Japón? Cosas que debe saber para que su experiencia sea la mejor

Miedo al idioma: ¿cómo comunicarse con los japoneses?

Barreras como el idioma o la comida ya no son obstáculo; para el primer caso, el celular y distintas aplicaciones suelen ser claves para poder comunicarse sin temor a equivocarse. Al ser un país tan seguro, no hay que temer a escribir en el traductor y prestarle el celular a la persona con la que se quiere interactuar, para que ella haga lo propio. No van a salir corriendo.