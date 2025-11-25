Sin importar cuál sea el destino: ocho artículos que no pueden faltar en el equipaje

Se acercan las vacaciones y muchas personas se preparan para viajar, con el fin de tomar unos días de descanso y desconectarse del día a día mientras desarrollan actividades diferentes, ya sea en familia o con amigos.

Los viajes resultan ser reconfortantes y una opción para quienes deciden alejarse del bullicio, ir a la playa o conectar con la naturaleza. Así las cosas, uno de los primeros aspectos en los que se debe pensar con el fin de no pasar malos momentos es cómo se organiza la maleta de la mejor forma y que no falte nada, pues no siempre en el lugar de destino se tiene la posibilidad de conseguir lo que se ha quedado en casa.

Así las cosas, estos son algunos de los elementos que no deberían faltar en la maleta, independiente de a dónde se vaya a viajar, según el sitio web Viajeros Callejeros.

Hay trucos que ayudan a ganar espacio al empacar la maleta de viaje. | Foto: Getty Images

Ropa ligera y que no ocupe mucho espacio. Esta es una de las mejores decisiones en el momento de empacar el equipaje, pues permite viajar cómodo y empacar lo que realmente se requiere de vestuario. Una chaqueta que sirva para diferentes ocasiones. Nunca se sabe cuando puede hacer frío o llover, incluso cuando las previsiones son buenas y no se espera un mal clima. Un bolso de color neutro. Un color clásico o neutro como el negro es una buena decisión, pues esto facilitara la combinación de prendas. Calzado neutro. Igual que sucede con el bolso, tonos como negro, blanco o gris son ideales para combinar con las prendas que se hayan empacado. Zapatos cómodos. Aquí no valen las excusas y lo mejor es evitarse molestias por el uso de un calzado apretado. Ropa interior. No hace falta llevarse una muda para cada día, solo incluir prendas que combinen y que generen alternativas distintas para los días que se estará fuera de casa. Lavarlas en el sitio de destino es una opción válida. Prendas de tejidos que sean fáciles de lavar y sequen rápido. Esto permitirá llevar menos ropa y lavar mientras se está de viaje. Revisar el equipaje mínimo una vez. La idea de esta última revisión es sacar de la maleta cosas que seguramente no se usarán, lo que ayudará a ganar espacio para otras que pueden resultar más prioritarias. Esta es una buena estrategia para evitar que algo se quede, pero también para asegurarse de empacar lo estrictamente necesario.

Hay trucos que ayudan a empacar el equipaje de mano de forma eficiente y sin que se quede nada pendiente. | Foto: Getty Images