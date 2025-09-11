Tenga cuidado: Latam alerta sobre promociones falsas de tiquetes a través de mensajes de texto

La aerolínea Latam alertó este jueves, 11 de septiembre, a sus clientes y pasajeros sobre promociones falsas de tiquetes que recientemente se están divulgando por mensaje de texto.

La empresa manifestó que nunca realiza promociones o ventas de tiquetes por este medio, sino a través de su sitio web oficial.

Recomendaciones

Para evitar caer en este tipo de fraudes, Latam realizó varias recomendaciones a todos sus clientes y pasajeros:

● Realizar las compras exclusivamente en sitio web oficial de (www.latam.com) o por medio de agencias de viaje certificadas con registro nacional de turismo vigente.

● No hacer clic en enlaces que provienen de fuentes desconocidas o no verificadas. Si recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, verificar en la página web oficial.

● No proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, siempre fijarse en la URL donde pone esos datos para asegurarse de que sea la web oficial de la aerolínea www.latam.com.

● Latam nunca recibe pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de sus empleados o cualquier tercero, ni solicitará pago de multas o sanciones impuestas por otra entidad.

● Los servicios de transporte de carga solo podrán ser adquiridos en www.latamcargo.com; o por los teléfonos (+57) 1 800 093 1111 / (+57) 1 390 5858, directamente en las bodegas de Latam Cargo a nivel nacional o por medio de agencias certificadas.

● Si encuentra un sitio web sospechoso o recibe una comunicación que cree que es fraudulenta, informe de inmediato a Latam Airlines Colombia a través de sus canales oficiales de atención.

● Las ofertas en tiquetes aéreos se publican en el sitio web oficial. Si detecta una oferta en alguna red social o en mensajes de texto, verifique su veracidad en los sitios oficiales de la aerolínea.

Latam. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Maletas extraviadas

Recientemente, Latam anunció la implementación de la función de Apple para compartir la ubicación de artículos con un AirTag y accesorios de la red “Find My”.

A partir de ahora, los pasajeros de Latam que utilicen un AirTag o un accesorio de la red “Find My” en sus pertenencias podrán compartir de forma privada y segura su ubicación con el grupo a través de la aplicación “Find My” en su iPhone, iPad o Mac. Esta integración permitirá a Latam mejorar significativamente la eficiencia en la localización y recuperación de equipaje perdido, ofreciendo una capa adicional de seguridad y confianza durante sus viajes.