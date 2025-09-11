Turismo
Tenga cuidado: Latam alerta sobre promociones falsas de tiquetes a través de mensajes de texto
La empresa subrayó que nunca realiza promociones por este medio.
La aerolínea Latam alertó este jueves, 11 de septiembre, a sus clientes y pasajeros sobre promociones falsas de tiquetes que recientemente se están divulgando por mensaje de texto.
La empresa manifestó que nunca realiza promociones o ventas de tiquetes por este medio, sino a través de su sitio web oficial.
Recomendaciones
Para evitar caer en este tipo de fraudes, Latam realizó varias recomendaciones a todos sus clientes y pasajeros:
● Realizar las compras exclusivamente en sitio web oficial de (www.latam.com) o por medio de agencias de viaje certificadas con registro nacional de turismo vigente.
● No hacer clic en enlaces que provienen de fuentes desconocidas o no verificadas. Si recibe una oferta que parece demasiado buena para ser verdad, verificar en la página web oficial.
● No proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito o contraseñas en respuesta a correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas. Además, siempre fijarse en la URL donde pone esos datos para asegurarse de que sea la web oficial de la aerolínea www.latam.com.
● Latam nunca recibe pagos por medio de transferencias a cuentas bancarias de sus empleados o cualquier tercero, ni solicitará pago de multas o sanciones impuestas por otra entidad.
● Los servicios de transporte de carga solo podrán ser adquiridos en www.latamcargo.com; o por los teléfonos (+57) 1 800 093 1111 / (+57) 1 390 5858, directamente en las bodegas de Latam Cargo a nivel nacional o por medio de agencias certificadas.
● Si encuentra un sitio web sospechoso o recibe una comunicación que cree que es fraudulenta, informe de inmediato a Latam Airlines Colombia a través de sus canales oficiales de atención.
● Las ofertas en tiquetes aéreos se publican en el sitio web oficial. Si detecta una oferta en alguna red social o en mensajes de texto, verifique su veracidad en los sitios oficiales de la aerolínea.
Maletas extraviadas
Recientemente, Latam anunció la implementación de la función de Apple para compartir la ubicación de artículos con un AirTag y accesorios de la red “Find My”.
A partir de ahora, los pasajeros de Latam que utilicen un AirTag o un accesorio de la red “Find My” en sus pertenencias podrán compartir de forma privada y segura su ubicación con el grupo a través de la aplicación “Find My” en su iPhone, iPad o Mac. Esta integración permitirá a Latam mejorar significativamente la eficiencia en la localización y recuperación de equipaje perdido, ofreciendo una capa adicional de seguridad y confianza durante sus viajes.
“En Latam, sabemos que pueden ocurrir inconvenientes con el equipaje. Transportamos más de 40 millones de piezas de equipaje por año, con un positivo desempeño a nivel mundial ya que nuestros índices de extravío están aproximadamente un 50% por debajo del promedio del sector. Pero claramente entendemos que es un tema crítico para aquellos clientes con equipaje demorado”, afirmó Paulo Miranda, vicepresidente de Clientes del Grupo Latam Airlines.