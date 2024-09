Tips para viajeros: el particular léxico en República Dominicana

Al igual que ocurre en otras islas, en República Dominicana creemos que somos el centro del mundo y nos alteramos cuando comprendemos que el origen de algunas palabras no es nuestro. Es deprimente cuando, leyendo libros de extranjeros, me topo con palabras que suponía eran endémicas, como los nombres de algunas aves y de ciertos reptiles. Pero no soy el único.