Si desea hacer planes poco convencionales, cambiar de ambiente, desconectarse por completo del estrés diario y conocer nuevos lugares, prepárese para descubrir tres paraísos naturales ideales para descansar y compartir en familia cerca de Medellín.

Esta ciudad está rodeada de sitios bastante interesantes para explorar, gracias a que ofrecen escenarios de ensueño, donde abunda la vegetación y se encuentra un amplio abanico de opciones de establecimientos para probar lo mejor de la comida típica paisa o un delicioso café.

Entre esos lugares recomendados para visitar y pasar un día relajante en medio de la naturaleza, se encuentran estos tres puntos de interés:

1. Parque Lineal La Frontera

Este espacio verde está localizado al sur de Medellín, por la comuna 14, en el límite entre la ‘Ciudad de la eterna primavera’ y Envigado.

Cuenta con más de 4 hectáreas de bosque nativo, senderos ecológicos que serpentean entre la vegetación, y una rica diversidad de aves y flora, un escenario perfecto para los amantes de la naturaleza.

Además, también hay zonas para pícnics y espacios para la contemplación, ofreciendo la alternativa de incluir en los planes de familia a ese amigo fiel de cuatro patas en un espacio seguro y hermoso.

2. Balneario el Taurete

Se trata de uno de los lugares preferidos para quienes buscan refrescarse y disfrutar de la belleza natural de Antioquia, a apenas 108 kilómetros de Medellín, en el municipio de San Rafael, también conocido como el ‘paraíso de aguas cristalinas’ del departamento.

Este lugar ofrece una variedad de charcos cristalinos ideales para nadar y relajarse. Además, se pueden hacer otras actividades como montar en bicicleta, explorar amplias zonas verdes perfectas para pícnics y camping o simplemente pasar por sus instalaciones que incluyen zonas de descanso.

3. Parque Ecológico la Romera

Situado en el municipio de Sabaneta, a unos 15.7 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje por carretera de aproximadamente media hora, está este pulmón verde con más de 235 hectáreas de extensión.

Se destaca por su variedad de ecosistemas que van desde bosques húmedos hasta zonas de páramo, convirtiéndolo en un refugio para una gran diversidad de flora y fauna.

Allí es posible hacer actividades como senderismo, avistamiento de aves o simplemente disfrutar de una profunda conexión con la naturaleza.