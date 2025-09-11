Suscribirse

Turismo

Tres paraísos naturales ideales para descansar y compartir en familia cerca de Medellín

Descubra qué hacer en cada uno de estos lugares y por qué son una buena opción para salir de la rutina.

Redacción Turismo
11 de septiembre de 2025, 1:05 p. m.
San Rafael, Antioquia
Balneario y Estadero el Taurete, San Rafael, Antioquia | Foto: Captura de pantalla YouTube / El Antioqueño

Si desea hacer planes poco convencionales, cambiar de ambiente, desconectarse por completo del estrés diario y conocer nuevos lugares, prepárese para descubrir tres paraísos naturales ideales para descansar y compartir en familia cerca de Medellín.

Esta ciudad está rodeada de sitios bastante interesantes para explorar, gracias a que ofrecen escenarios de ensueño, donde abunda la vegetación y se encuentra un amplio abanico de opciones de establecimientos para probar lo mejor de la comida típica paisa o un delicioso café.

Contexto: Turismo sostenible en Colombia: estas son las 9 playas que tiene el reconocimiento ‘banderas azules’ en el país

Entre esos lugares recomendados para visitar y pasar un día relajante en medio de la naturaleza, se encuentran estos tres puntos de interés:

1. Parque Lineal La Frontera

Este espacio verde está localizado al sur de Medellín, por la comuna 14, en el límite entre la ‘Ciudad de la eterna primavera’ y Envigado.

Cuenta con más de 4 hectáreas de bosque nativo, senderos ecológicos que serpentean entre la vegetación, y una rica diversidad de aves y flora, un escenario perfecto para los amantes de la naturaleza.

Además, también hay zonas para pícnics y espacios para la contemplación, ofreciendo la alternativa de incluir en los planes de familia a ese amigo fiel de cuatro patas en un espacio seguro y hermoso.

2. Balneario el Taurete

Se trata de uno de los lugares preferidos para quienes buscan refrescarse y disfrutar de la belleza natural de Antioquia, a apenas 108 kilómetros de Medellín, en el municipio de San Rafael, también conocido como el ‘paraíso de aguas cristalinas’ del departamento.

Este lugar ofrece una variedad de charcos cristalinos ideales para nadar y relajarse. Además, se pueden hacer otras actividades como montar en bicicleta, explorar amplias zonas verdes perfectas para pícnics y camping o simplemente pasar por sus instalaciones que incluyen zonas de descanso.

Balneario y Estadero el Taurete | San Rafael - (GRATIS) 💦

3. Parque Ecológico la Romera

Situado en el municipio de Sabaneta, a unos 15.7 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje por carretera de aproximadamente media hora, está este pulmón verde con más de 235 hectáreas de extensión.

Se destaca por su variedad de ecosistemas que van desde bosques húmedos hasta zonas de páramo, convirtiéndolo en un refugio para una gran diversidad de flora y fauna.

Contexto: ¿Qué hacer en Salento en 3 días? Guía para disfrutar al máximo su visita a este encantador pueblo del Eje Cafetero

Allí es posible hacer actividades como senderismo, avistamiento de aves o simplemente disfrutar de una profunda conexión con la naturaleza.

Para llegar desde Medellín, se debe tomar un bus o un taxi hasta Sabaneta y, posteriormente, seguir las indicaciones hacia el parque. Es importante consultar los horarios de apertura del sitio antes de su visita, ya que pueden variar según la temporada.

Turismo en AntioquiaMedellínLugares turísticos en ColombiaViajerosDestinos

