Tres pueblos del Huila para visitar y disfrutar en septiembre

El departamento del Huila es un destino atractivo para turistas que deseen disfrutar de bellos paisajes naturales y tradicionales culturales.

A continuación, tres municipios del departamento recomendados para visitar durante el mes de septiembre:

Palermo

Este municipio está ubicado a 18 kilómetros de Neiva y es reconocido por sus montañas y verdes paisajes que invitan a disfrutar de la naturaleza.

De acuerdo con la alcaldía del municipio, entre sus principales atractivos se encuentra el Camino Real de Buenos Aires, un sendero empedrado con más de 300 años de historia, vestigio de la llamada ruta del occidente, el cual conserva un buen tramo, a poca distancia de la cabecera municipal.

Otro sitio destacado es el Puente de Arco, el cual construido de piedra labrada en el año de 1938 y se encuentra ubicado a 15 kilómetros del casco urbano, por la vía que de Palermo conduce a Santa María sobre el río Baché.

A estos lugares de interés se suma el Balneario el Pailón, ubicado a cuatro kilómetros del perímetro urbano por la carretera a Santa María. Es un hermoso charco natural sobre el Río Baché, espacioso para la recreación, especial para la diversión y considerado único para el descanso.

Tatacoa. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Villavieja

Villavieja

Este municipio está ubicado a 36 kilómetros de Neiva y es conocido como la puerta de entrada al desierto de la Tatacoa, considerado como uno de los mejores sitios para realizar turismo astronómico en Colombia.

De acuerdo con el portal oficial Colombia Travel, visitar este increíble desierto es sumergirse en un paraíso que cautiva con sus tonalidades ocres y grisáceas, que “contrastan con el cielo despejado que, en las noches, es el escenario ideal para que los turistas y astrónomos aficionados se maravillen con las estrellas y otros fenómenos celestes”.

En este lugar se encuentra el Observatorio Astronómico de la Tatacoa, un lugar donde es posible participar en charlas sobre astronomía y ver las estrellas a través de telescopios. En el mes de agosto, por ejemplo, es usual ver la lluvia de las perseidas, un espectáculo estelar de gran belleza en el que se pueden ver hasta 200 de estos astros por hora.

Rivera

Este municipio está ubicado a 21 kilómetros de Neiva y es conocido como el ‘Municipio Verde’ del Huila.

Entre sus principales atractivos se encuentran sus aguas termales, ideales para quienes buscan relajación y bienestar. Los complejos turísticos ofrecen piscinas naturales con propiedades terapéuticas gracias a su alto contenido mineral.