Suscribirse

Turismo

Tres pueblos del Huila para visitar y disfrutar en septiembre

Es un destino reconocido por sus atractivos.

Redacción Turismo
17 de septiembre de 2025, 10:28 p. m.
templo de Palermo
El templo de Palermo, en el Huila, es de estilo colonial. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Palermo

El departamento del Huila es un destino atractivo para turistas que deseen disfrutar de bellos paisajes naturales y tradicionales culturales.

A continuación, tres municipios del departamento recomendados para visitar durante el mes de septiembre:

Palermo

Este municipio está ubicado a 18 kilómetros de Neiva y es reconocido por sus montañas y verdes paisajes que invitan a disfrutar de la naturaleza.

De acuerdo con la alcaldía del municipio, entre sus principales atractivos se encuentra el Camino Real de Buenos Aires, un sendero empedrado con más de 300 años de historia, vestigio de la llamada ruta del occidente, el cual conserva un buen tramo, a poca distancia de la cabecera municipal.

Otro sitio destacado es el Puente de Arco, el cual construido de piedra labrada en el año de 1938 y se encuentra ubicado a 15 kilómetros del casco urbano, por la vía que de Palermo conduce a Santa María sobre el río Baché.

Contexto: Huila rompe récords en exportaciones y cosecha cafetera. Estas son las cifras

A estos lugares de interés se suma el Balneario el Pailón, ubicado a cuatro kilómetros del perímetro urbano por la carretera a Santa María. Es un hermoso charco natural sobre el Río Baché, espacioso para la recreación, especial para la diversión y considerado único para el descanso.

El pueblo más seco de Colombia, hogar de un increíble desierto en medio de la diversidad; queda a pocas horas de Bogotá
Tatacoa. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Villavieja

Villavieja

Este municipio está ubicado a 36 kilómetros de Neiva y es conocido como la puerta de entrada al desierto de la Tatacoa, considerado como uno de los mejores sitios para realizar turismo astronómico en Colombia.

De acuerdo con el portal oficial Colombia Travel, visitar este increíble desierto es sumergirse en un paraíso que cautiva con sus tonalidades ocres y grisáceas, que “contrastan con el cielo despejado que, en las noches, es el escenario ideal para que los turistas y astrónomos aficionados se maravillen con las estrellas y otros fenómenos celestes”.

Contexto: Cinco comidas típicas para degustar en un viaje a Neiva; son imperdibles

En este lugar se encuentra el Observatorio Astronómico de la Tatacoa, un lugar donde es posible participar en charlas sobre astronomía y ver las estrellas a través de telescopios. En el mes de agosto, por ejemplo, es usual ver la lluvia de las perseidas, un espectáculo estelar de gran belleza en el que se pueden ver hasta 200 de estos astros por hora.

Rivera

Este municipio está ubicado a 21 kilómetros de Neiva y es conocido como el ‘Municipio Verde’ del Huila.

Entre sus principales atractivos se encuentran sus aguas termales, ideales para quienes buscan relajación y bienestar. Los complejos turísticos ofrecen piscinas naturales con propiedades terapéuticas gracias a su alto contenido mineral.

Adicionalmente, en sus alrededores, se encuentran rutas de senderismo, cascadas y miradores, ideales para actividades al aire libre. El clima templado del municipio y su biodiversidad hacen de cada paseo una experiencia enriquecedora. Además, es un lugar perfecto para la observación de aves y el turismo rural.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

2. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

3. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

4. Estudiantes de la UIS esperaron cinco horas a Petro para la inauguración del edificio del Instituto de Lenguas: “No adjudicó nada”

5. Duro golpe a Milei: Manifestantes celebran su derrota frente a los diputados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en ColombiaHuiladestinos turísticos en colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.