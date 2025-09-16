Tres pueblos del Meta para visitar y disfrutar en septiembre

El departamento del Meta, ubicado en los llanos orientales, es un destino que ofrece a sus visitantes hermosos paisajes naturales y una rica herencia cultural.

A continuación, tres municipios del departamento recomendados para visitar durante el mes de septiembre:

Granada

Este municipio está ubicado a 87 kilómetros de Villavicencio, la capital departamental.

Entre sus principales atractivos está el puente El Alcaraván que comunica el municipio con las poblaciones de San Juan de Arama, Vista Hermosa, Mesetas y Uribe.

En materia cultural se destacan eventos como Festival de la Cosecha Llanera en homenaje a la agricultura y los esfuerzos de los campesinos que trabajan en esas tierras.

Otro evento relevante es la Feria Ganadera, Equina y Agroindustrial del Ariari, que se lleva a cabo en el mes de marzo. En este evento se realizan actividades relacionadas con el sector ganadero. El Festival de verano es otro evento de importancia, el cual se realiza a inicios de cada año.

Puerto López

Este municipio, que está ubicado a 80 kilómetros de Villavicencio, ofrece una amplia variedad de actividades para el disfrute de los viajeros. Es perfecto para la observación de fauna, ya que los llanos son el hogar de diversas especies, desde aves exóticas hasta mamíferos como el chigüiro, el animal más representativo de la región.

“Si tienes más tiempo para explorar, puedes seguir la ruta turística Villavicencio-Puerto López, que te llevará a otros puntos de interés en la región de los Llanos. Desde paseos a caballo por las vastas sabanas hasta la degustación de la gastronomía local, este viaje promete una experiencia cultural y natural inigualable”, señala el portal Colombia Travel.

Este portal turístico también destaca otro sitio denominado alto de Menegua, el cual “es una oportunidad única para conocer uno de los puntos más importantes del país y disfrutar de los impresionantes paisajes de los llanos”.

Aquí se encuentra el Obelisco, una estructura de 18 metros de altura, diseñada por el artista Miguel Roa Iregui, quien elaboró los principales símbolos que evocan la cultura llanera: el ganado, las arpas, la pesca, además de loros, monos y dantas.

San Juan de Arama

Este municipio está ubicado en la parte occidental del departamento del Meta, a una altura de 510 metros sobre el nivel del mar. Además, tiene una extensión total de 1.558 kilómetros cuadrados.

San Juan de Arama se divide en cuatro zonas o paisajes que se diferencian por las características topográficas del territorio, según indica la misma fuente, lo que permite clasificarlas en montañas, piedemonte Andino Macarenico, altillanura y terrazas altas y formas fluviales (vegas).

Uno de los sitios más destacados es el cañón del río Güejar, también conocido como el ‘Tailandia colombiano’. Este lugar tiene gran potencial debido a la calidad de sus paisajes, su riqueza cultural y su variedad en fauna y flora.