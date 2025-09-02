Suscribirse

Turismo

Tres pueblos tranquilos de Caldas para descansar y disfrutar en septiembre

Este departamento es uno de los destinos más importantes del Eje Cafetero.

Redacción Turismo
2 de septiembre de 2025, 9:50 p. m.
Neira, Caldas
Neira es uno de los destinos turísticos para conocer en el departamento de Caldas. | Foto: Tomada: Paisaje Cultural Cafetero

El departamento de Caldas, ubicado en el Eje Cafetero, es un destino lleno de hermosos paisajes, cultura e historia, elementos que lo convierten en un importante atractivo turístico en el país.

A continuación, tres municipios del departamento recomendados para visitar durante el mes de septiembre:

San José, Caldas.
San José, Caldas. | Foto: Gobernación de Caldas-Rutas del Paisaje Cafetero

San José

San José está ubicado a 62 kilómetros de Manizales. Se caracteriza por “sus hermosos paisajes, fauna y flora”, que le permiten ser un “mirador estrella” en el departamento, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Contexto: El encantador pueblo del Eje Cafetero que tiene varios pisos térmicos y es conocido como la ‘villa de las flores’

Uno de estos miradores es del Alto de La Cruz. Desde él se abre una vista privilegiada hacia los verdes paisajes cafeteros.

Entre los planes recomendados en la población está la visita a las tradicionales fincas cafeteras, espacios llenos de historia. Allí, los visitantes pueden conocer el proceso de cultivo y producción del café, recorrer los cafetales y, por supuesto, degustar la bebida nacional.

Filadelfia
Filadelfia es un municipio del departamento de Caldas. | Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Filadelfia

Este municipio está ubicado a 48 kilómetros de Manizales.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero destaca a la población por sus hermosos paisajes y cerros que permiten realizar actividades como el parapentismo y el rafting. De igual manera, se resaltan sus casas de bahareque, que conservan la historia y la cultura caldense.

La Alcaldía de Filadelfia detalla algunos de los principales atractivos del municipio. El primero de ellos es el cerro del Corazón de Jesús. Este es un sitio tradicional de peregrinación de los creyentes católicos, en especial durante la Semana Santa. Adicionalmente, es el lugar preferido por los niños y los jóvenes para elevar las cometas durante el mes de agosto. De igual manera, es un mirador natural reconocido.

Contexto: El rincón del Eje Cafetero con historia rusa y un histórico cementerio que pocos conocen

Otro sitio importante es la quebrada Santa Rosa, la cual conserva “algunas características de los ecosistemas nativos originales, representadas en especies faunísticas como guacharacas, perdices, conejos, serpientes y guácharos”.

Un tercer lugar de interés es el cerro de las Cruces, el cual se encuentra ubicado en la vereda Aguadita Grande, a 3 kilómetros del casco urbano, y se destaca como otro mirador natural de relevancia en la zona.

Neira

Este municipio está ubicado a 22 kilómetros de Manizales y es reconocido por su tradición cafetera y su delicioso dulce típico, el corcho, el cual se elabora a base de panela, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero.

Neira no solo se destaca por su gastronomía típica, sino también por la variedad de experiencias que ofrece a quienes lo visitan. De acuerdo con el portal Live Caldas, uno de sus principales puntos de encuentro es el parque central, un lugar cargado de historia y calma, donde es común ver a los habitantes compartiendo saberes y costumbres en un ambiente acogedor.

El municipio goza de una notable biodiversidad y paisajes que reflejan la riqueza del entorno cafetero. Este entorno natural lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan actividades al aire libre, como caminatas ecológicas, observación de aves, cabalgatas y recorridos que invitan a descubrir la belleza rural desde una perspectiva de aventura y conexión con la naturaleza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Equinoccio de otoño, eclipses, Luna de Maíz y todos los eventos astronómicos del mes de septiembre que podrá ver en EE. UU.

2. Denuncian recorte presupuestal al sector deporte que afectaría varios eventos de relevancia para el país

3. Cayó hombre fuerte del Tren de Aragua que había protagonizado fuga de una cárcel a través de un túnel

4. Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

5. Daniel Quintero también prometió 6.000 lavadoras en Medellín y no las entregó. ¿Qué pasó?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaldasTurismo en ColombiaDestinos turísticos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.