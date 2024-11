Visa para viajar al Reino Unido: estos son los requisitos para tramitarla

Si una persona compró un tiquete con destino al Reino Unido, antes de las 10:00 a.m. de este 26 de noviembre, para viajar antes del 24 de diciembre de 2024, no necesitará la visa. Pero si compró dicho tiquete este 26 de noviembre, luego de las 10:00 a.m., deberá tener dicho documento.