El Ministerio de Transporte decidió extender por cuatro meses más la posibilidad de realizar el trámtie de traspaso de vehículo a persona indeterminada.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, con la medida se benefician las personas que vendieron su vehículo, pero no legalizaron el traspaso y desconocen el paradero del vehículo y su nuevo poseedor. Además, “reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo”.

La prórroga se extiende desde el 6 de agosto hasta el 6 de diciembre.

“La invitación a la ciudadanía es a avanzar en el proceso del trámite con antelación en las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios para evitar contratiempos”, agregó Movilidad.

La decisión de extender el plazo fue tomada por la cartera de Transporte luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito- Runt, en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas, durante la vigencia de la resolución 44765 de 2022.

“De acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito-Runt, se pudo constatar que durante la vigencia del Acto Administrativo se adelantaron en total 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía", señaló la entidad en su resolución 20253040030725 del 5 de agosto.

El Ministerio de Transporte decidió extender por cuatro meses más la posibilidad de realizar el trámie de traspaso de vehículo a persona indeterminada. | Foto: iStock

Y agregó: “Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado”.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

Movilidad, a través de la Ventanilla Única de Servicios, invitó a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:

·Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.

Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.

Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.

·No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).

Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.

Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 213.200. En el caso de las motocicletas su costo es de $ 119.800.

Beneficios de realizar el trámite a tiempo