Suscribirse

Vehículos

Amplían el plazo para realizar el traspaso de un vehículo a persona indeterminada, ¿hasta cuándo?

La decisión fue anunciada esta semana.

Redacción Vehículos
8 de agosto de 2025, 5:52 p. m.
Un carro usado puede ser una buena alternativa para un primer vehículo.
La medida fue tomada este semana por el Ministerio de Transporte. | Foto: Getty Images

El Ministerio de Transporte decidió extender por cuatro meses más la posibilidad de realizar el trámtie de traspaso de vehículo a persona indeterminada.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, con la medida se benefician las personas que vendieron su vehículo, pero no legalizaron el traspaso y desconocen el paradero del vehículo y su nuevo poseedor. Además, “reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo”.

La prórroga se extiende desde el 6 de agosto hasta el 6 de diciembre.

“La invitación a la ciudadanía es a avanzar en el proceso del trámite con antelación en las 19 sedes de la Ventanilla Única de Servicios para evitar contratiempos”, agregó Movilidad.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

La decisión de extender el plazo fue tomada por la cartera de Transporte luego de realizar validaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito- Runt, en cuanto a la demanda de registros de propiedad de vehículos a personas indeterminadas, durante la vigencia de la resolución 44765 de 2022.

Contexto: Se vienen cambios en traspaso de carros y motocicletas: suspenderán uno de los trámites hasta nuevo aviso, ¿a partir de cuándo?

De acuerdo con las cifras suministradas por el Registro Único Nacional de Tránsito-Runt, se pudo constatar que durante la vigencia del Acto Administrativo se adelantaron en total 292.600 trámites de traspaso a persona indeterminada, lo que evidencia la importancia de este en la ciudadanía", señaló la entidad en su resolución 20253040030725 del 5 de agosto.

Frente a la dificultad de tener un vehículo nuevo muy costoso y la falta de disponibilidad, el consumidor opta por el usado.
El Ministerio de Transporte decidió extender por cuatro meses más la posibilidad de realizar el trámie de traspaso de vehículo a persona indeterminada. | Foto: iStock

Y agregó: “Se considera pertinente otorgar un plazo adicional de cuatro meses a la ciudadanía y grupos de interés para realizar y culminar los trámites de registro de propiedad de un vehículo a persona indeterminada y los trámites de registro a favor del interesado”.

¿Cómo hacer el traspaso a persona indeterminada?

Movilidad, a través de la Ventanilla Única de Servicios, invitó a la ciudadanía a realizar el trámite con antelación para evitar contratiempos, teniendo en cuenta los siguientes requisitos generales:

  • ·Presentar una declaración bajo juramento de que no ha tenido contacto con el vehículo ni con su poseedor en los últimos tres años.
  • Estar a paz y salvo por concepto de multas por infracciones a las normas de tránsito y por obligaciones tributarias relacionadas con el vehículo.
  • Validar la existencia del SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica.
  • ·No contar con medidas cautelares sobre el vehículo (embargos, prenda, entre otros).
  • Presentar los documentos exigidos por la normativa vigente, según el caso.
  • Pagar el valor del trámite: para carro, maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada y para remolques y semirremolques cuesta $ 213.200. En el caso de las motocicletas su costo es de $ 119.800.
Contexto: La peligrosa acción que muchos conductores ignoran y genera una costosa multa

Beneficios de realizar el trámite a tiempo

  • Posibilita que el propietario se desvincule legalmente de futuras obligaciones por multas, impuestos y embargos asociados al vehículo.
  • Evita la acumulación de deudas en la Secretaría de Hacienda.
  • Protege el historial crediticio al prevenir reportes negativos derivados de cobros coactivos.
  • Facilita la gestión de trámites posteriores, ya que el registro refleja que el propietario original no tiene responsabilidad sobre el automotor.
  • Reduce riesgos legales en caso de accidentes o usos indebidos del vehículo.
  • Mantiene actualizada la situación patrimonial y fiscal ante las autoridades competentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de TransporteVehículosTrámites

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.