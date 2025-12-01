Suscribirse

Vehículos

Así cambia el pico y placa en Cali para este martes, 2 de diciembre; revise y evite multas y comparendos

La medida aplica para todos los vehículos que ingresen a la ciudad o que transiten por ella.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

1 de diciembre de 2025, 7:00 p. m.
Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa en Cali para este martes, 2 de diciembre. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Cali mantendrá este martes, 2 de diciembre, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Contexto: La cascarita que tiene penando a los que se antojaron de comprar un Tesla, lo reservaron y luego se arrepintieron
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes, 2 de diciembre, no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 5 y 6, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos están exentos de esta restricción, entre ellos:

Contexto: Los 20 carros más vendidos en noviembre de 2025 y en lo que va del año: sorpresa por Tesla y resultados del ‘Salón del Automóvil’
La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.
La Secretaría de Movilidad realiza controles a la medida de pico y placa. | Foto: Secretaría de Movilidad de Cali
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Transporte público colectivo e individual.
  • Motocicletas.
  • Vehículos oficiales.
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida.

Para beneficiarse de estas exenciones, los propietarios debieron haber realizado el registro o actualización de su vehículo antes del 5 de enero de 2025 ante la Secretaría de Movilidad.

Cabe destacar que esta medida no aplica los fines de semana ni los días festivos, lo que permite una mayor flexibilidad para quienes se movilizan esos días.

Aun así, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus recorridos con anticipación para evitar contratiempos y posibles sanciones.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los constantes señalamientos de la Fiscalía contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la UNGRD

2. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

3. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

4. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

5. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa cali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.