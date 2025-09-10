Así rotará el pico y placa en Medellín este jueves 11 de septiembre: evite multas

La implementación del pico y placa en Medellín busca, principalmente, mejorar la movilidad en la ciudad y reducir los problemas de congestión vehicular que suelen presentarse en las vías más transitadas.

Esta normativa permite a los conductores disminuir el tiempo que pasan en los embotellamientos, lo que a su vez ayuda a bajar los niveles de polución y tiene un efecto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos.

La medida cubre todos los municipios del Valle de Aburrá. | Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Para ello, se definen días y franjas horarias específicas en las que ciertos vehículos no pueden circular por determinadas zonas de la ciudad, aunque existen áreas exentas de esta restricción.

La medida se aplica según el número de la placa: en el caso de las motos se considera el primer dígito, mientras que para los carros se tiene en cuenta el último.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Movilidad y con los cambios realizados en las últimas semanas, así funcionará el pico y placa este jueves, 11 de septiembre de 2025:

Vehículos particulares : no podrán circular aquellos cuya placa termine en 0 y 2 .

: no podrán circular aquellos cuya placa termine en y . Motocicletas : la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea 0 y 2 .

: la restricción se aplica a las motos cuyo primer número de placa sea y . Taxis: la prohibición afecta a aquellos con placas finalizadas en 6.

Controles de pico y placa en Medellín. | Foto: Secretaría de Movilidad de Medellín.

El horario para los vehículos particulares inicia a las 5:00 a. m. y finaliza a las 8:00 p. m., mientras que para los taxis la restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Hay algunos vehículos que no están sujetos a esta regulación, por lo que pueden circular libremente, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. En esta categoría se incluyen los autos eléctricos, los híbridos y aquellos que utilizan gas natural, siempre que porten su matrícula vigente.

Además, en cuanto a las vías exentas de la medida para este segundo semestre del año, se encuentran el Sistema Vial del Río (autopista Sur y avenida Regional) dentro del perímetro de Medellín y la Avenida Las Palmas.

Asimismo, la restricción no aplica en el corredor de la quebrada La Iguana, entre las carreras 63 y 80, no en los cinco corregimientos de la capital de Antioquia.