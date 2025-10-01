Bogotá anunció cursos gratis para motociclistas: cómo inscribirse y en dónde se pueden realizar

El próximo sábado 4 de octubre, para cerrar la XIX Semana de la Seguridad Vial, Bogotá celebrará el Día Distrital del Motociclista, una jornada destinada por el Distrito para fomentar una cultura de movilidad segura y responsable entre quienes se mueven en moto por Bogotá, mediante una oferta de actividades para aprender, reforzar habilidades, conocer una oferta de servicios exclusivos y compartir junto a quienes comparten la misma pasión.

Este día busca ser un espacio de reconocimiento y aprendizaje donde los participantes puedan disfrutar actividades recreativas, informativas y de sensibilización enfocadas en seguridad vial.

En la jornada se realizará un curso teórico-práctico para motociclistas en la mañana, acompañado durante el día por una feria de servicios y el concurso ‘Reto Más Lento, Más Pro’, que premia el mayor dominio de la moto en una pista de habilidades.

En la tarde se llevará a cabo un reconocimiento a clubes motociclistas comprometidos con la seguridad vial, los cuales compartirán sus experiencias para inspirar mejores comportamientos en la vía.

Finalmente, con este evento se espera dar cumplimiento al Acuerdo 550 de 2014 del Concejo de Bogotá, mediante el cual se establece el día distrital de los motociclistas.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos para motociclistas?

Para inscribirse solo debe registrarse en los siguientes enlaces:

Curso teórico-práctico de conducción: un espacio para aprender técnicas de conducción, normatividad y seguridad. Inscripción gratuita en https://bit.ly/471HmAo

un espacio para aprender técnicas de conducción, normatividad y seguridad. Inscripción gratuita en https://bit.ly/471HmAo Reto ‘Más lento, más pro’: El concurso es una competencia diseñada para evaluar y premiar las habilidades de control y equilibrio de los motociclistas en una pista de habilidades. Los participantes deberán completar un recorrido a baja velocidad, demostrando su destreza para maniobrar la moto sin perder el equilibrio ni tocar el suelo con los pies. El objetivo del concurso es fomentar la práctica de técnicas de conducción segura y promover la importancia del control del vehículo en situaciones de tráfico. Los ganadores serán reconocidos por su habilidad y se les otorgarán premios que incentiven su compromiso con la seguridad vial. Inscripción gratuita en https://bit.ly/4mHoDyT

Feria de servicios exclusivos: como información sobre mantenimiento preventivo de sus motocicletas, diagnóstico de emisiones, orientación en trámites, entre otros.

La actividad se llevará a cabo en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (Avenida Villavicencio con carrera 38), a partir de las 7:30 a.m.

Reconocimiento a grupos de motociclistas

Este reconocimiento tiene como objetivo destacar y celebrar el compromiso de los clubes motociclistas que han demostrado un liderazgo ejemplar en la promoción de la seguridad vial.

Durante el evento, se reconocerán las iniciativas y acciones llevadas a cabo por estos clubes para fomentar prácticas seguras entre sus miembros y la comunidad en general.