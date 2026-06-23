CarroYa presenta nuevas herramientas para usuarios del sector automotor

CarroYa presentó una serie de funciones nuevas en su ecosistema digital orientado a los procesos de compra, venta y financiamiento de vehículos en Colombia. La actualización se implementó en la aplicación y el portal web de la compañía.

De acuerdo con la información entregada, la plataforma incorporó herramientas de búsqueda inteligente, cálculo de financiamiento, un flujo optimizado para la publicación de vehículos y un sistema de filtros para la consulta de autos disponibles.

“Nuestro compromiso es que las personas encuentren el vehículo que sueñan con rapidez, seguridad y total transparencia. Por eso construimos un ecosistema que une a bancos, concesionarios, aseguradoras y usuarios en una sola plataforma digital”, afirmó Catalina Prieto, gerente general de CarroYa.

La aplicación permite la gestión de múltiples vehículos desde un mismo perfil, así como la recepción de alertas sobre vencimientos como SOAT y revisión tecnomecánica. También incluye la administración del uso de la cuenta Facilpass para el pago de peajes y parqueaderos en Colombia y la conexión con el portal para publicar o consultar vehículos.

La compañía informó además la ampliación de su oferta de servicios para propietarios, que incluye cotización de seguros, TAGs, mantenimiento, directorios de servicios y gestión de trámites asociados a los vehículos.

También señaló el fortalecimiento de su red de alianzas con entidades financieras y aseguradoras, con el fin de facilitar procesos de preaprobación de crédito y cotización de seguros dentro de su ecosistema digital.