Dos señales de tránsito que siguen confundiendo a los conductores en Colombia; sepa cómo diferenciarlas y evite multas

Las señales de tránsito son claves para la seguridad vial. Estas regulan el compartamiento de conductores y peatones con lo que permiten que los vehículos circulen de manera fluida y, además, ayudan a la prevención de accidentes.

Para las personas que están en la vía es importante conocer su significado. Errores en su interpretación pueden poner en riesgo la seguridad y generar costosas multas de tránsito.

De igual manera, es clave evitar caer en confusiones en señales que pueden tener formas y colores parecidos. Un ejemplo de esto son los señales SR-28 (prohibido parquear) y su variante, la SR-28A (prohibido parquear o detenerse).

La de prohibido parquear se reconoce por su color rojo con negro, por incluir una letra P y una línea diagonal sobre ella indicando que allí no se puede dejar el vehículo. Mientras que la de prohibido parquear o detenerse presenta una X roja sobre la P.

Las señales SR28 y SR-28 A tienen un significado diferente. | Foto: Montaje Semana

Lo que dice la norma

La señal de prohibido parquear se usa para indicar la prohibición de parquear a partir del stio de donde esta se encuentra hasta la siguiente intersección. La prohibición podrá ser limitada a determinados horarios, tipos de vehículo y tramos de vía.

Mientra que la de prohibido parquear o detenrse, según el Manual de Señalización Vial, debe usarse en vías rápidas cuando la detención de un vehículo pueda ocasionar siniestros, en arterias urbanas con alto volumen de tránsito en las que la detención de un vehículo pueda ocasionar congestionamiento en uno o varios carriles, en las entradas y salidas de emergencia, donde en ningún momento debe existir un vehículo que obstruya su normal funcionamiento, y en sitios en los que por razones de seguridad se hace necesaria esta restricción. La señal puede instalarse del lado izquierdo de la vía, cuando sea necesario establecer la restricción en dicho costado.

“Este símbolo indica la prohibición de parquear en el carril en que se demarca, y corresponde a la letra ‘P’ encerrada en un círculo, con una diagonal sobre la letra indicando la prohibición; también se puede demarcar con dos líneas diagonales, para indicar la prohibición de parquear o detenerse. Ambas demarcaciones se utilizan para reforzar la señal SR-28 (prohibido parquear)y la señal SR-28A (prohibido parquear o detenerse), respectivamente, y se deben repetir a lo largo del tramo en el que aplica la restricción, a criterio del profesional idóneo”, subraya el texto sobre las señales.

