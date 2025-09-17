¿El control crucero adaptativo consume más gasolina? Estudio resuelve el misterio

La seguridad en los carros es primordial y no tiene discusión, tanto así que los vehículos modernos han venido incluyendo innumerables asistencias, guiadas por cámaras, radares y sensores, para minimizar el riesgo de accidentes de tránsito.

En este orden de ideas, también se han dado avances impulsados por el objetivo de alcanzar los máximos niveles de conducción autónoma, promesa de algunas firmas y modelos.

Ahora, en medio de toda esta avalancha de ayudas y asistencias, se ha ido mejorando una de ellas para hacer mucho más práctica la conducción y para permitirle a los pilotos estar mucho más concentrado en el volante y experimentar menos cansancio.

Los controles en el volante permiten activar, modificar y desactivar la velocidad crucero. | Foto: Getty Images

Se trata del control crucero, ayuda que viene desde hace varias décadas y que ahora se ha actualizado y se ofrece como control crucero adaptativo, que además de ajustar la velocidad, permite mantener una distancia de seguridad con los vehículos que van adelante.

¿Sirve el control crucero adaptativo para ahorrar contenido?

Esta función es una de las más prácticas, en especial para viajes largos en los que los conductores se enfrentan a rectas interminables y donde hay presión, por parte de otros pilotos, para mantener una velocidad alta constante, justamente para evitar accidentes.

Modelos como el Toyota Corolla, que además es el carro más vendido en la historia, lo traen hace un buen tiempo, lo que significa que es una función que no solo está disponible para los carros de alta gama.

Ahora, a la hora mantener la velocidad y regularla para no exceder el límite asignado, la pregunta es si esto afecta el consumo de combustible, razón que le sirvió a los expertos de Nature Communications para indagar al respecto y dar una respuesta basada en datos y análisis.

El conductor experimentará menos fatiga al utilizar la velocidad crucero | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los expertos especialistas encontraron que el control crucero adaptativo no afecta eleva el gasto de combustible; sin embargo, aclaran que tampoco es que lo haga más eficiente, simplemente opera en un punto medio que no permite, ni que el bolsillo se vea afectado ni que se perciba un ahorro abismal.

La diferencia radica en cómo el auto active el control crucero adaptativo; si una vez se le da la orden al vehículo acelera de forma rápida y cambia de marchas de forma constante, el tanque de la gasolina se desocupará más rápido.

Sin embargo, si el auto presenta una aceleración constante que le permita ser llevado en una sola marcha, el consumo será mucho más eficiente y más notorio para el bolsillo.

Se recomienda utilizar la velocidad crucero en carreteras con pocas curvas y sin congestión vehicular. | Foto: Getty Images

En conclusión, si es más probable que el consumo se eleve, pero el cambio no será notorio, pues según el portal Jalopink la diferencia radica en un 0.26 litros de gasolina por cada 100 kilómetros algo que contrasta con los beneficios que le aporta este sistema, en materia de seguridad, a la hora de conducir.