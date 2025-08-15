Suscribirse

Estas son las cinco marcas que más han vendido carros en Colombia en lo que va de 2025

En julio pasado, la venta de vehículos tuvo un crecimiento del 44,7% frente al mismo periodo de 2024.

Redacción Vehículos
16 de agosto de 2025, 1:08 a. m.
Fenalco y la Andi, gremios representantes del sector automotor en el país, destacaron que entre enero y julio de este año se matricularon 128.876 vehículos nuevos. | Foto: AFP

En el más reciente informe sobre el registro de vehículos en Colombia, Fenalco y la Andi, gremios representantes del sector automotor en el país, destacaron que entre enero y julio de este año se matricularon 128.876 vehículos nuevos, presentando un crecimiento acumulado del 26,8% respecto al mismo periodo de 2024.

Adicionalmente, en el séptimo mes del año, el sector automotor alcanzó las 23.872 unidades registradas, cifra que representa un crecimiento del 44,7% frente al mismo periodo del 2024.

El mismo mes, la venta de vehículos eléctricos también creció en un 101%, con 1.565 unidades.

Cuáles son las marcas que más han vendido

Según el reporte, entre enero y julio de 2025, Kia lidera las ventas con un total de 17.255 unidades; Renault, por su parte, ajustó 17.138 y le pisa los talones a la compañía de origen surcoreano.

Entretanto, Toyota ha matriculado 14.519; Mazda, 11.383, y Chevrolet, 10.746.

La vida útil de un auto depende de varios factores.
En julio pasado la venta de vehículos tuvo un crecimiento del 44,7% frente al mismo periodo del 2024. | Foto: Getty Images/Westend61

“Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y julio fueron Kia, Renault, Toyota, Mazda y Chevrolet, con participaciones de mercado en el orden del 13,4 %, 13,3 %, 11,3 %, 8,8 % y 8,3 %, representando el 55,1 % del total matriculado en lo que va corrido del año 2025″, explica el boletín.

Durante julio, Kia también fue la marca con más unidades matriculadas y la única que pudo superar los 3.000 carros vendidos, con un total de 3.416.

En el segundo lugar quedó Renault (2.985), seguida de Toyota (2.776), Mazda (2.023) y Chevrolet, (1.954).

El carro más vendido

El Toyota Corolla Cross es el vehículo más vendido en los primeros siete meses del año, con 5.430 unidades.

Es seguido por el Kia K3 (5.072), la Renault Duster (4.424), la Mazda CX-30 (4.286) y el Kia Picanto (3.257).

Ciudades con más crecimiento en venta de vehículos

El reporte señaló que las ciudades y municipios que tuvieron el mayor crecimiento en ventas de vehículos fueron Manizales, con un aumento del 169 %, le siguieron Mosquera con un 120 %, e Ibagué con un 99 %. También, se destacaron Villavicencio y Madrid, con crecimientos del 96 % y 93 %, respectivamente.

