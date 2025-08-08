Suscribirse

Evite multas, así funcionará este lunes 11 de agosto el pico y placa en Medellín

La restricción regirá entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 9:12 p. m.
Vigilancia del pico y placa en Medellín.
Comienzan los comparendos por el incumplimiento del pico y placa en Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Desde este lunes, 11 de agosto, Medellín pondrá en marcha una nueva rotación del pico y placa para vehículos y motocicletas, una medida que busca aliviar la congestión vial en la ciudad y que ahora comenzará con aplicación sancionatoria inmediata.

La restricción regirá de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y se mantendrá hasta enero de 2026. Aunque varias vías estratégicas seguirán exentas —como la avenida Regional, la vía a Las Palmas y la vía a Occidente—, el resto de las calles y barrios estarán sujetos a la medida.

Sin embargo, municipios cercanos como Bello e Itagüí han decidido mantener la restricción en tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur bajo sus propias disposiciones.

Contexto: Trabajo sí hay en Medellín: lo único que necesita para aplicar es un dispositivo móvil

El incumplimiento de la norma acarreará un comparendo, una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posible inmovilización del vehículo.

La restricción cobija camperos, motocarros, cuatrimotos y motocicletas, estas últimas reguladas por el primer número de la placa.

La nueva rotación para carros particulares quedó así:

  • Lunes: 6 y 9
  • Martes: 5 y 7
  • Miércoles: 1 y 8
  • Jueves: 0 y 2
  • Viernes: 3 y 4

La Secretaría de Movilidad explicó que el esquema se definió con un análisis técnico y estadístico que evita la repetición de dígitos y tiene en cuenta la distribución de años anteriores.

Vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural con licencia de tránsito actualizada seguirán exentos sin necesidad de trámite adicional, gracias a la conexión directa con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En el caso de los taxis, continuará el sistema de rotación quincenal previamente acordado con el gremio.

La medida del nuevo pico y placa en Medellín comenzará a regir este lunes 4 de agosto.
El pico y placa para los taxis sigue son modificaciones. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

Con esta medida, la administración local espera mejorar la movilidad, reducir la contaminación y ofrecer mayor fluidez en las horas pico, en una ciudad donde el parque automotor crece cada año.

Noticias relacionadas

Pico y placa en MedellínMovilidadMultas de tránsito

