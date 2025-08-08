Evite multas, así funcionará este lunes 11 de agosto el pico y placa en Medellín

Desde este lunes, 11 de agosto, Medellín pondrá en marcha una nueva rotación del pico y placa para vehículos y motocicletas, una medida que busca aliviar la congestión vial en la ciudad y que ahora comenzará con aplicación sancionatoria inmediata.

La restricción regirá de lunes a viernes, entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m., y se mantendrá hasta enero de 2026. Aunque varias vías estratégicas seguirán exentas —como la avenida Regional, la vía a Las Palmas y la vía a Occidente—, el resto de las calles y barrios estarán sujetos a la medida.

Sin embargo, municipios cercanos como Bello e Itagüí han decidido mantener la restricción en tramos de la avenida Regional y la Autopista Sur bajo sus propias disposiciones.

El incumplimiento de la norma acarreará un comparendo, una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la posible inmovilización del vehículo.

La restricción cobija camperos, motocarros, cuatrimotos y motocicletas, estas últimas reguladas por el primer número de la placa.

La nueva rotación para carros particulares quedó así:

Lunes: 6 y 9

Martes: 5 y 7

5 y 7 Miércoles: 1 y 8

1 y 8 Jueves: 0 y 2

0 y 2 Viernes: 3 y 4

La Secretaría de Movilidad explicó que el esquema se definió con un análisis técnico y estadístico que evita la repetición de dígitos y tiene en cuenta la distribución de años anteriores.

Vehículos eléctricos, híbridos y a gas natural con licencia de tránsito actualizada seguirán exentos sin necesidad de trámite adicional, gracias a la conexión directa con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). En el caso de los taxis, continuará el sistema de rotación quincenal previamente acordado con el gremio.

El pico y placa para los taxis sigue son modificaciones. | Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín