Lexus le da el protagonismo al olfato: a esto olerán los nuevos modelos de la firma de lujo japonesa

La marca de coches japonesa Lexus está redefiniendo la forma de diseñar sus vehículos más allá de lo que se ve para incluir en ellos experiencias sensoriales que afectan a sentidos como el tacto, el olfato o el oído.

La Lexus LBX es el SUV más pequeño de la marca; ofrece motorización híbrida. | Foto: Europa Press via Getty Images

El papel de los colores, materiales y acabados no se limita a la estética visual y superficial, sino que también son importantes el sonido, el tacto y el olfato, de manera que se apela a los cinco sentidos humanos para optimizar la experiencia de usuario, ha trasladado el responsable de Marketing y Comunicación de Lexus Europa, Aurelio García.

La firma nipona ha celebrado estos días en Madrid el éxito de ventas del LBX, gracias a las 5.500 unidades matriculadas desde que salió a la venta hace dos años.

Ahora realizó la presentación del nuevo modelo LBX Vibrant Edition, una edición especial, y con la difusión de esta nueva filosofía de diseñar coches.

Se trata de una nueva era para los coches en la que Lexus se apoya en partners como Mark Levinson o la perfumista Givaudan y que se alinea con la campaña Life happens in my LBX, protagonizada por el SUV más pequeño de la compañía y en la que se defiende que el coche no es solo en medio de transporte sino un espacio en el que la vida sucede.

Así, Lexus se ha asociado con el líder mundial en fragancias Givaudan, que ha creado una nueva combinación de bambú específicamente para el fabricante de coches. Es el elemento característico de cinco nuevas fragancias desarrolladas para su uso en sus próximos automóviles y que pretende transportar a los ocupantes al entorno de los bosques de bambú japoneses.

De hecho, el uso del bambú como producto natural conecta con un uso más amplio por parte de Lexus como material sostenible que se aplica en acabados interiores como alternativa al cuero y al plástico.

En 2023, Lexus LBX había participado de otras expectativas para impulsar una nueva experiencia. | Foto: Getty Images for Lexus

En lo que se refiere al sonido, la alianza de Lexus con Mark Levinson viene ya de hace 25 años y actualmente todos los nuevos modelos de Lexus ofrecen sistemas personalizados hechos a la medida de la forma y las dimensiones del interior del vehículo.

De la grandeza de una sinfonía a la intimidad de un club de jazz o la emoción de un macroconcierto, los sistemas de sonido prometen una sensación de estar en el centro de la acción.

En lo visual y en lo táctil, color, material y acabado son aspectos que apelan a estos sentidos y que actualmente tratan de transmitir una mayor cualidad emocional.

La Luxs LBX ha logrado más de 5.000 unidades matriculadas en países como España. | Foto: Europa Press via Getty Images

“Estamos inmersos en una era de diseño de colores, materiales y acabados, que aprovecha las experiencias sensoriales para crear un lujo personalizado e inmersivo”, afirma la diseñadora de Lexus, Viviana Hohenstein.