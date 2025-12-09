Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante noviembre y en lo que va de 2025

Las nuevas tecnologías han dinamizado el sector automotriz en Colombia y en los últimos años los vehículos híbridos se han convertido en una gran opción para los consumidores que, además de dar una mano al medio ambiente, buscan un ahorro significativo en combustibles.

Los carros híbridos siguen sosteniendo un incremento en ventas año tras año. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Justamente, Fenalco y la Andi entregaron el informe de los vehículos híbridos más vendidos en noviembre y en lo que va de 2025.

Según las cifras, la venta de vehículos híbridos creció un 29,5% en noviembre, frente a l mismo mes del año anterior; los datos indican que en el mes 11 del año se lograron matricular 6.264 unidades.

El reporte señala que estos vehículos representaron el 26,3 % del total de las unidades vendidas en noviembre. Así mismo, los segmentos con mayores ventas fueron los SUV, automóviles y las pick-ups.

Otro de los datos relevantes es de las regiones donde se logró un mayor número de matrículas; allí, los mayores incrementos se registraron en Manizales (2521%), La Paz (145%) y Ibagué(143%).

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y noviembre de 2025 se matricularon 59.518 unidades con un crecimiento del 60,6 % respecto al mismo periodo del año 2024.

Los marcas de carros híbridos más vendidas en noviembre

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes noviembre fueron Suzuki, Mazda, Renault, Hyundai y Kia con participaciones de mercado en el orden de 18,2 %, 14,9 %, 11,4 %, 10,7 % y 9,1 % representando el 64,3% del total de vehículos híbridos matriculados en el penúltimo mes del año.

SUZUKI: 1.139 MAZDA: 935. RENAULT: 716. HYUNDAI: 669. KIA: 568. TOYOTA: 398. NISSAN: 291. MERCEDES BENZ: 206. FORD: 191. BMW: 181. PEUGEOT: 142. CUPRA: 131. SUBARU: 105. JEEP: 86. CHERY: 77. BYD: 75. FOTON: 64. DEEPAL: 63. CHANGAN: 62. GREAT WALL: 56.

Algunos carros híbridos priman el uso del motor a combustión; en otros la carga es repartida. | Foto: Getty Images

Los marcas de carros híbridos más vendidas en lo que va de 2025

Las cinco marcas con mayor número de matrículas entre enero y noviembre fueron Toyota, Suzuki, Mazda, Renault y Kia con participaciones de mercado en el orden 20,1 %, 17,0 %, 13,2 %, 8,5 % y 7,6 % representando el 66,3% del total de vehículos híbridos matriculados en lo que va corrido del año 2025.

TOYOTA: 11.935. SUZUKI: 10.128. MAZDA: 7.845. RENAULT: 5.052. KIA: 4.498. HYUNDAI: 4.458. FORD: 2.455. NISSAN: 2.186. MERCEDES BENZ: 1.876. SUBARU: 1.299. BMW: 1.177. CUPRA: 985. CHERY: 798. PEUGEOT: 754. CHANGAN: 622. JEEP: 562. FOTON: 465. AUDI: 403. GREAT WALL: 389. BYD: 385.

Los carros híbridos más vendidos en noviembre

En el mes de noviembre las participaciones por línea fueron: Mazda Cx-30 con el 11,9 %, Renault Arkana con el 7,1 %, Suzuki Swift con el 7,1 %, Hyundai Tucson con el 5,6 % y Nissan X-Trail con el 4,6 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 36,3 % del total de vehículos híbridos matriculados en el penúltimo mes del año.

MAZDA CX-30: 747. RENAULT ARKANA: 443. SUZUKI SWIFT: 442. HYUNDAI TUCSON: 348. NISSAN X-TRAIL: 291. KIA STONIC: 285. HYUNDAI KONA: 280. SUZUKI FRONX: 265. KIA NIRO: 210. SUZUKI NEW SCROSS: 179. TOYOTA YARIS CROSS: 156. RENAULT KOLEOS: 148. PEUGEOT 2008: 142. SUZUKI DZIRE: 138. RENAULT DUSTER: 125. MAZDA 3: 118. SUZUKI GRAND VITARA: 115. TOYOTA COROLLA: 106. FORD ESCAPE: 101. CUPRA FORMENTOR 100.

Los carros híbridos más vendidos en lo que va de 2025

Los vehículos híbridos tienen una taza de venta mucho mayor que la de los carros eléctricos. | Foto: Getty

Entre enero y noviembre las participaciones por línea fueron: Toyota Corolla Cross con 11,8 %, Mazda CX-30 con el 10,6 %, Suzuki Swift con el 6,1 %, Renault Arkana con el 5,7 % y Toyota Corolla con el 4,2 % del mercado, ocupando los cinco primeros lugares de matrículas de vehículos híbridos en el país; estas cinco líneas representaron el 38,3 % del total de vehículos híbridos matriculados en lo que va corrido del año 2025.