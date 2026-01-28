VEHÍCULOS

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Conductor que incumpla la medida, deberá pagar una costosa multa.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Redacción Vehículos
28 de enero de 2026, 3:44 p. m.
Pico y placa en Bogotá
Pico y placa en Bogotá Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Este jueves, 29 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 29 de enero el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Vehículos

CEO de Ford aclara que pasará con la línea de carros eléctricos de la compañía: “No estamos retrocediendo”

Vehículos

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Vehículos

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

Vehículos

¿Es bueno comprar un carro eléctrico usado? Fíjese en este detalle y ahórrese buenos millones

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 28 de enero: por dos motociclistas muertos, cierran tramos de la avenida Boyacá y la avenida NQS

Bogotá

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 28 de enero; revise y evite comparendos

Vehículos

¿El inicio de obras en la carrera Séptima cambiará el pico y placa en Bogotá? Alcalde Galán confirmó decisión

Vehículos

Así es la rotación del pico y placa en Bogotá este miércoles, 28 de enero

Vehículos

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este miércoles, 28 de enero

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Caravana presidencial.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.

Más de Vehículos

EE.UU.

CEO de Ford aclara que pasará con la línea de carros eléctricos de la compañía: “No estamos retrocediendo”

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.

Conozca cómo funcionará el pico y placa en Medellín para este jueves, 29 de enero: así cambiará la restricción

Paro de taxistas: bloqueo en la avenida Boyacá

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

Los vehículos híbridos y eléctricos tiene la posibilidad de acceder a descuentos importantes.

¿Es bueno comprar un carro eléctrico usado? Fíjese en este detalle y ahórrese buenos millones

Casco de moto

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 28 de enero: por dos motociclistas muertos, cierran tramos de la avenida Boyacá y la avenida NQS

Así de verá el nuevo Corredor de la Séptima.

Atentos: estos serán los nuevos cambios en la movilidad de Bogotá que se vienen con la obra del corredor de la Séptima

Rotación Pico y Placa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 28 de enero; revise y evite comparendos

La vejez del parque automotor es una de las principales causas de contaminación y de enfermedades respiratorias.

¿Los carros eléctricos mejoran la calidad del aire? Estudio dejó al descubierto la verdad

La nueva Chery Hilma 100 % eléctrica, disponible en China, contará con múltiples asistencias a la conducción.

Chery va por todo y lanza Hilma, su primera pick-up eléctrica y con la que busca competirle a la famosa Toyota Hilux

Noticias Destacadas