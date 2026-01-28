Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el jueves 29 de enero

Este jueves, 29 de enero, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

De tal modo, los automóviles con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricciones.

Es de recordar que la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

Suben las tarifas de taxis en Bogotá: estos son los nuevos precios de la carrera mínima, el banderazo y recargo al aeropuerto

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves 29 de enero el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá en enero