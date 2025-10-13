Los verdaderos significados del cambio de luces en carretera: ¿puede tomarse como una provocación?

A la hora de salir a carretera son varios los elementos indispensables que deben estar operando para garantizar la seguridad de los ocupantes y la visibilidad del vehículo.

En este sentido, el sistema de luces del carro es clave, pues no solo garantizará que el conductor tenga una correcta visibilidad en horas de la noche, sino que permitirá que los demás pilotos lo vean, estén atentos a sus detenciones, giros y señales de advertencia.

Activar las direccionales, las luces de parqueo, los ‘cocullos’, o las luces bajas o altas, tiene un significado propio y una función específica, razón por la que no verificar el correcto funcionamiento de este sistema antes de operar el vehículo, no solo da para multas, sino que pone en riesgo la seguridad vial.

¿Qué significa el cambio o ‘juego de luces’?

A la hora de tomar el volante, los conductores desarrollan habilidades y códigos que les permiten hacerse notar y comunicarse con otros pilotos, sin necesidad de intercambiar palabra alguna.

Esta forma de lenguaje es supremamente útil, sobre todo en entornos donde en realidad no es posible bajar el vidrio para interactuar con otros colegas del camino.

El cambio de luces o juego de luces es una de esas acciones que se ve de forma recurrente en las vías nacionales y puede tener varios significados según el contexto, el país o la región.

Cabe señalar que el cambio de luces, por lo general, se hace alternando las luces bajas y las altas, juego que capta la atención del conductor que va delante o que viene en sentido contrario; también atrae la mirada de peatones, que advierten que algo está sucediendo.

Advierten sobre peligro en la carretera

El cambio de luces indica, entre varios significados, que puede estar cerca de una situación peligrosa en carretera; en este caso, se hace la señal de forma rápida y repetida para que el conductor que la vea entienda que hay algo a lo que hay que poner atención de inmediato.

De igual forma, sirve para alertar a otras personas sobre la presencia de puntos de control por parte de la policía o de cámaras o radares que identifican la velocidad a la que se transita.

Pedir prioridad en la vía

Hacer juego de luces en el momento en el que se busca sobrepasar un vehículo, advierte al conductor que va por delante sobre la maniobra, lo que permite una comunicación no verbal, pero efectiva en carretera.

La señal puede hacerse un par de veces, y quien la recibe puede responder con otra igual, disminuyendo la velocidad o orillándose para permitir el sobrepaso de forma mucho más rápida y cortés.

Como forma de agradecimiento

Si usted ha tenido un comportamiento educado en la vía, cediendo el paso, disminuyendo la velocidad, permitiendo un adelantamiento, el conductor que se vea beneficiado posiblemente le haga un cambio de luces en señal de agradecimiento.

Alerta de uso de luces altas

Un cambio de luces leve puede advertir a otros conductores que están utilizando las luces altas, lo cual es peligroso para quien circula en sentido contrario y también es penalizado por las autoridades.

Esta señal es advertida y recibida de buena manera y se debe pasar a las luces bajas de inmediato, para evitar exponer a quien la envió provocándole falta de visibilidad, algo delicado en carretera.

Recomendaciones para utilizar el cambio de luces

Esta maniobra es clave para la comunicación entre conductores en carretera; sin embargo, si se utiliza de forma inadecuada puede incomodar y hasta ser tomada como una provocación.

Teniendo en cuenta esto, se recomienda hacer lo siguiente: