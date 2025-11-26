Vehículos
Movilidad en Bogotá: congestión en el norte de Bogotá por grave accidente en la localidad de Usaquén
Se encuentran activas las medidas de pico y placa para vehículos particulares, servicio especial y transporte de carga.
Bogotá es una de las ciudades con mayor congestión vehicular; la gran cantidad de frentes de obra, la falta de infraestructura y el nutrido parque automotor hacen que las autoridades de la capital pongan en marcha diferentes estrategias para mantener un tráfico fluido y lo menos colapsado posible.
Entérese de lo que pasa en la capital colombiana y con el comportamiento de las principales vías de la ciudad.
8:00 a. m. Se recupera movilidad en la Autopista Norte
La salida a Bogotá se vio afectada por el choque entre un camión y un automóvil.
[08:04 a.m.] #AEstaHora los vehículos son orillados y se recupera la movilidad en la Autopista Norte con calle 183, en sentido Sur - Norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 26, 2025
7:20 a. m. Movilidad complicada en el norte
Autoridades intentan regular el tráfico en la localidad de Usaquén por el choque de un carro, que produjo la caída de un poste.
[07:46 a.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en la Carrera 9 con calle 119A, debido al choque contra objeto fijo.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 26, 2025
🔵Rutas alternas: calle 116 al Oriente y Carrera 7.
👮Grúa, Grupo Guía y @TransitoBta en el punto. https://t.co/My8LP5R5JY pic.twitter.com/li7mW9dYDU
6:20 a. m. Choque complica movilidad
Una camioneta se estrelló contra un poste y se mantiene cerrada la carrera 9 con calle 119.
[06:21 a.m.] #MovilidadAhora | Choque contra objeto fijo en la localidad de Usaquén, camioneta colisiona contra un poste, en la carrera 9 con calle 119, en sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta asignada.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 26, 2025
🟠Rutas alternas: calle 116 al Oriente y Carrera 7. pic.twitter.com/d9VIn1dGBO
6:00 a. m. Pico y placa para hoy miércoles 26 de noviembre
Este miércoles pueden circular los carros cuya matrícula termine en 6-7-8-9-0.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 26, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy miércoles día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/7F0gXXG2b4
4:00 a. m. TransMilenio inicia operaciones
El sistema de transporte masivo de la capital opera con normalidad.
🌅 Buenos días, Bogotá.— TransMilenio (@TransMilenio) November 26, 2025
Que este miércoles te reciba con pasos ligeros,trayectos tranquilos y motivos bonitos para agradecer.🚍✨ pic.twitter.com/v2fABt5C8C