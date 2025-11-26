Suscribirse

Movilidad en Bogotá: congestión en el norte de Bogotá por grave accidente en la localidad de Usaquén

Se encuentran activas las medidas de pico y placa para vehículos particulares, servicio especial y transporte de carga.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

26 de noviembre de 2025, 11:31 a. m.
Una camioneta se estrelló contra un poste y provocó su caída; hay congestión en la localidad de Usaquén
Una camioneta se estrelló contra un poste y provocó su caída; hay congestión en la localidad de Usaquén. | Foto: Tránsito Bogotá / API

Bogotá es una de las ciudades con mayor congestión vehicular; la gran cantidad de frentes de obra, la falta de infraestructura y el nutrido parque automotor hacen que las autoridades de la capital pongan en marcha diferentes estrategias para mantener un tráfico fluido y lo menos colapsado posible.

Entérese de lo que pasa en la capital colombiana y con el comportamiento de las principales vías de la ciudad.

8:00 a. m. Se recupera movilidad en la Autopista Norte

La salida a Bogotá se vio afectada por el choque entre un camión y un automóvil.

7:20 a. m. Movilidad complicada en el norte

Autoridades intentan regular el tráfico en la localidad de Usaquén por el choque de un carro, que produjo la caída de un poste.

6:20 a. m. Choque complica movilidad

Una camioneta se estrelló contra un poste y se mantiene cerrada la carrera 9 con calle 119.

6:00 a. m. Pico y placa para hoy miércoles 26 de noviembre

Este miércoles pueden circular los carros cuya matrícula termine en 6-7-8-9-0.

4:00 a. m. TransMilenio inicia operaciones

El sistema de transporte masivo de la capital opera con normalidad.

