Movilidad en Bogotá este lunes 1.º de diciembre: fallos semafóricos y accidentes de tránsito afectan el tráfico

La movilidad es uno de los mayores problemas que afronta la ciudad de Bogotá, ya que suele presentarse un gran flujo vehicular que genera trancones y ocasiona retrasos en los desplazamientos hacia los lugares de destino.

Por eso, es importante estar informado sobre el estado de las principales vías de la capital del país y planear los viajes con anticipación para evitar cualquier contratiempo.

Conozca cómo avanza la movilidad en Bogotá y cómo está operando el transporte público este lunes 1.º de diciembre:

9:00 a. m.: Problemas en la NQS por accidente de tránsito

Hay problemas de movilidad en la Av. NQS con calle 22, localidad de Puente Aranda, por cuenta de un accidente que involucra a un carro y dos motocicletas.

[09:00 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre automóvil y dos motocicletas en la localidad de Puente Aranda, Av. NQS con calle 22, sentido Norte - Sur.



8:15 a. m.: Nuevo fallo semafórico en la Av. El Dorado

La Secretaría de Movilidad confirmó un fallo semafórico en la Av. El Dorado (Calle 26) con Carrera 19.

[08:15 a.m.] #AEstaHora | 🚦 Se presenta falla semafórica:



📍⚠️Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 19



👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles gestionan el tránsito del lugar.



8:00 a. m.: Fallos semafóricos en la Av. Guayacanes

Se están presentando fallos semafóricos en la Av. Guayacanes con Calle 6 sur y con Calle 49 sur. En los puntos hay agentes de tránsito que controlan el tráfico en esta zona, mientras avanzan los trabajos para restablecer el servicio.

[08:00 a.m.] #AEstaHora | 🚦👮‍♂️Continúa falla semafórica y Grupo Guía con Agentes civiles gestionan el tránsito en la zona:



📍Av. Guayacanes con calle 6 sur

📍Av. Guayacanes con calle 49 sur



7:20 a. m.: Problemas de movilidad en Teusaquillo por siniestro vial

Las autoridades de tránsito confirmaron problemas de movilidad en la Av. Carrera 68 con Calle 53, localidad de Teusaquillo, debido a un accidente entre una volqueta y una moto.

[07:20 a. m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre volqueta y motociclista en la localidad de Teusaquillo, Av. Carrera 68 con Calle 53, sentido Sur - Norte.



7:10 a. m.: Accidente entre una camioneta y una moto

Se presentó un accidente entre una camioneta y una motocicleta en la localidad de Kennedy, específicamente en la Av. Boyacá con Calle 9, sentido norte-sur.

[07:10 a.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre camioneta y motociclista en la localidad de Kennedy, Av. Boyacá con calle 9, sentido Norte - Sur.



7:06 a. m.: Camión varado genera problemas en la vía Bogotá-La Calera

Debido a un camión varado, se están generando problemas en el kilómetro 2 de la vía Bogotá-La Calera.

[07:05 a.m.] #AEstaHora | Se presenta novedad vial por camión varado en la localidad de Chapinero, vía Bogotá - La Calera con km 2.



6:36 a. m.: Se recupera la movilidad en la Boyacá

Las autoridades retiraron la camioneta accidentada y se normaliza la movilidad en este sector de la capital del país.

[06:36 a.m.] #MovilidadAhora | El vehículo implicado en el siniestro es retirado de la Av. Boyacá con calle 75, sentido Sur - Norte.✅



6:00 a. m.: Comienza el pico y placa en Bogotá

Ya comenzó el pico y placa en Bogotá; este lunes no circulan las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

5:35 a. m.: Accidente de camioneta ocasiona problemas en Av. Boyacá

Debido a un accidente en el que una camioneta colisionó contra un andén, en la localidad de Engativá, hay problemas de movilidad en la Av. Boyacá con Calle 75, sentido sur-norte.