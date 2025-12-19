Movilidad en Bogotá este viernes, 19 de diciembre: conozca el estado de las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obras complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.

8:25 a. m.: Accidente entre camioneta y motociclista en Bogotá

7:45 a. m.: Duro choque entre dos vehículos en la Pepe Sierra

6:56 a. m.: Se recupera movilidad en la glorieta de Siberia

6:00 a.m.: Pico y placa en Bogotá

Este viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en: 1, 2, 3, 4, 5.

Restricción para vehículos de carga