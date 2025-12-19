Movilidad en Bogotá este viernes, 19 de diciembre: conozca el estado de las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del continente y a diario los diferentes frentes de obras complican la movilidad por los diferentes corredores viales de la capital.
8:25 a. m.: Accidente entre camioneta y motociclista en Bogotá
[07:31 a. m.] #AEstaHora | Siniestro vial entre camioneta y motociclista en la localidad de Fontibón, Av. Centenario (calle 13) con carrera 129, sentido Oriente -Occidente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 19, 2025
🚑👮♂️Ambulancia y unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/qUqZ2daqRi
7:45 a. m.: Duro choque entre dos vehículos en la Pepe Sierra
[07:30 a.m.] #AEstaHora | Siniestro vial entre camioneta y automóvil en la localidad Suba, carrera 47A con Av. Pepe Sierra.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 19, 2025
⚠️Se genera afectación vial por el siniestro
👮♂️Se gestiona unidad de @TransitoBta, bomberos y grúa. pic.twitter.com/2hktXCUuoF
6:56 a. m.: Se recupera movilidad en la glorieta de Siberia
[06:56 a.m.] #aEstaHora | Finalizan las maniobras para el retiro del vehículo volcado en la glorieta Bogotá - Siberia, sentido Oriente - Occidente y mejoran las condiciones de movilidad en el sector.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 19, 2025
👮🏼♂️Grupo Guía gestiona el tránsito en la zona. https://t.co/2ZXTk9xi9T pic.twitter.com/wvwooJ3iXP
6:00 a.m.: Pico y placa en Bogotá
Este viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en: 1, 2, 3, 4, 5.
🔔Atención— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 19, 2025
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad hoy viernes día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Recuerda que aplica de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/b9ieurxnpT
Restricción para vehículos de carga
🚛Así funciona la restricción de #PicoYPlaca para vehículos de carga en Bogotá.🚚— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 19, 2025
⏰Recuerda que esta medida rige de lunes a viernes de 6 a.m. a 8 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m.
Conoce aquí todas las excepciones:👇https://t.co/1epW2lCHWy… pic.twitter.com/b7CJG0Al3e