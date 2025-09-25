¿Pastillas originales o genéricas? Esto puede suceder en el carro si opta por repuestos no certificados

El sistema de frenos es uno de los más importantes de cualquier vehículo gracias al impacto que este tiene en el rendimiento y la seguridad, teniendo en cuenta que le permite al conductor tener el control del auto en cualquier situación y en condiciones de emergencia.

Debido a su importancia, su mantenimiento es clave, por lo que se hace necesario realizar visitas preventivas que permitan mantenerlo en condiciones adecuadas o identificar posibles problemas que puedan poner en riesgo la integridad de quienes viajan en el vehículo.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, unos frenos en óptimas condiciones contribuyen a mejorar la estabilidad del automotor, optimizar las maniobras de detención y aumentar la confianza del conductor en distintas condiciones de operación.

El sistema de frenos es clave para la seguridad de los viajeros y cualquier actor vial. | Foto: Creación de la IA de Bing image creator

¿Por qué son importantes las pastillas para un carro?

En este sentido, las pastillas, uno de los componentes del sistema de frenos, merecen un cuidado especial para alargar su vida y garantizar su correcta operación durante la conducción.

Según el portal Continental Automotive, la falta de mantenimiento y su desgaste por malos hábitos de conducción pueden influir en la distancia de frenado, aumentándola hasta en un 30 %, algo que incrementa el riesgo de accidente o colisión.

De igual forma, el deterioro de las pastillas puede influir directamente en el desgaste de los discos o las mordazas, otro de los componentes clave del sistema de frenos de los vehículos.

De acuerdo con Carlos Guarin, CEO de Servicio Inglés, la frecuencia de revisión depende, en gran medida, del tipo de auto y de sus condiciones de uso. En los automóviles de lujo, por ejemplo, los frenos trabajan bajo mayores exigencias, debido a motores más potentes y un peso superior.

La importancia de cambiar el líquido de frenos a un carro es calve para la seguridad. | Foto: Getty Images

“Los propietarios de estos vehículos deben revisar el sistema cada 10.000 a 15.000 kilómetros, o al menos una vez al año, reemplazar las pastillas entre los 25.000 y 30.000 kilómetros y cambiar el líquido de frenos cada dos años. Esto se debe a que la tecnología es más avanzada, pero puede desgastarse con mayor rapidez si el automotor circula en ciudad con tráfico intenso, en vías de montaña o bajo conducción deportiva. Estas acciones preventivas prolongan la vida útil de los frenos y garantizan un desempeño seguro y confiable”, señala Guarin.

Asimismo, resalta que es necesario acudir de inmediato al taller si aparecen señales como chirridos metálicos, vibración al frenar, pedal esponjoso, mayor distancia de frenado o el testigo encendido en el tablero, ya que esto puede indicar desde un desgaste avanzado de las pastillas hasta problemas en los discos, el líquido de frenos o los sensores del sistema. Por lo tanto, ignorarlos no solo incrementa el riesgo de un accidente, sino que también puede generar reparaciones más costosas a futuro.

Cabe resaltar que para el funcionamiento correcto del sistema de frenado, la elección de los repuestos es tan determinante como la revisión periódica, esto se debe a que las pastillas originales o equivalentes premium en materiales cerámicos o semi-metálicos de alto desempeño garantizan frenadas más estables, menor desgaste de los discos y una conducción más segura y silenciosa.

Por el contrario, el uso de piezas genéricas podría afectar la seguridad del vehículo al no ofrecer las mismas prestaciones que prometen los repuestos producidos por el fabricante original.

El deterioro de las pastillas puede terminar afectando los discos y las mordazas. | Foto: Getty Images

“En la mayoría de los casos, las pastillas que no son originales no cumplen las especificaciones de los fabricantes de los vehículos y terminan comprometiendo la seguridad y la experiencia de manejo. Sin embargo, hoy es posible importar directamente los repuestos de fábrica", agrega.