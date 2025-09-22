El pico y placa en Bogotá rige este martes, 23 de septiembre, para los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Entre tanto, los carros con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán circular sin restricción alguna, este martes.

La restricción para carros particulares empieza a regir a las 6 a. m. y termina a las 9 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de septiembre:

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para los taxis

Para los taxis, este martes 23 de septiembre, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine en 5 y 6.

Por lo tanto, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

En el caso de los taxis, la medida empieza a regir de 5:30 a. m. a 9 p. m.

Miércoles 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

Jueves 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8.

Viernes 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0.

Sábado 27 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0.

Domingo 28 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Lunes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0.

Martes 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son: