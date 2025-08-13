Pico y placa en Bogotá para este jueves, 14 de agosto de 2025: horarios y restricciones

Este jueves, 14 de agosto, la restricción de pico y placa en Bogotá aplicará a los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. En contraste, los automóviles con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0 podrán circular sin restricciones.

Tal como se ha venido realizando, la restricción para carros particulares en la ciudad empieza a regir a las 6:00 a. m. y termina a las 9:00 p. m.

El pico y placa para los vehículos particulares en lo que resta de agosto:

Viernes 15 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 16 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Lunes festivo 18 de agosto: Aplica el pico y placa regional

Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Sábado 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Sábado 30 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Conductor que incumpla la medida se expone a una costosa multa. | Foto: Cortesía - Distrito de Bogotá

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, el jueves, 14 de agosto, el pico y placa rige para los vehículos cuya placa termine 7 y 8.

De tal modo, pueden circular los taxis con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0.

El pico y placa para los taxis en lo que resta de agosto:

Viernes 15 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Sábado 16 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Domingo 17 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Lunes festivo 18 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Martes 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Miércoles 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Jueves 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Viernes 22 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Sábado 23 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Domingo 24 de agosto: No aplica la medida de pico y placa

Lunes 25 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Martes 26 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-9-0

Miércoles 27 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-5-6-7-8

Jueves 28 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3-4-5-6-7-8-9-0

Viernes 29 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-5-6-7-8-9-0

Sábado 30 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1-2-3-4-7-8-9-0

Domingo 31 de agosto: No aplica la medida de pico y placa.

Los vehículos exceptuados de la medida de pico y placa en Bogotá, son: