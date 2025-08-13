Suscribirse

Vehículos

Pico y placa en Cali: así rotará la restricción este jueves 14 de agosto

Habrá operativos de control en varios puntos estratégicos de la ciudad.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 3:30 p. m.
Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.
Pico y placa en Cali | Foto: Wirman Ríos / El País

Cali mantendrá este jueves, 14 de 2025, la restricción de pico y placa para vehículos particulares, una medida que busca mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular en las principales vías de la capital vallecaucana.

Según informó la Secretaría de Movilidad de Cali, este jueves no podrán circular los automóviles cuyas placas finalicen en 9 y 0, en un horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., tanto dentro del perímetro urbano como en las vías de ingreso y salida de la ciudad.

La medida hace parte del plan de ordenamiento vial impulsado por la Alcaldía.

Para garantizar el cumplimiento de esta disposición, se desplegarán controles operativos en diferentes sectores estratégicos de la ciudad, con presencia activa de agentes de tránsito que verificarán el cumplimiento de la normativa.

Lo más leído

1. Miguel Uribe Turbay era el candidato de Álvaro Uribe a la Presidencia: el hijo de Ernesto Samper contó en SEMANA la revelación que le hizo el expresidente
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. �� EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: “A ti Alejandro, te pedimos perdón. La sociedad no pudo proteger la vida de tu padre”
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025.
Rotación del pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2025. | Foto: Foto: cortesía Alcaldía de Cali
Contexto: Estos son los vehículos que quedaron exonerados del Soat: la ley es clara

El secretario de Movilidad, Wilmer Tabares, reiteró que el incumplimiento de la medida acarreará sanciones económicas y la inmovilización del vehículo, de acuerdo con lo estipulado por el Código Nacional de Tránsito.

Rotación Pico y Placa.
Rotación Pico y Placa. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Vehículos exentos del pico y placa

Tal como lo establece el Decreto 4112.010.20.1233 del 31 de diciembre de 2024, algunos tipos de vehículos que están exentos de esta restricción son:

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Transporte público colectivo e individual
  • Motocicletas
  • Vehículos oficiales
  • Automóviles conducidos por personas con movilidad reducida
Contexto: Jugoso descuento para ponerse al día con los comparendos: también hay otra opción para salir de la lista de deudores

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja un muerto: varios vehículos resultaron involucrados

2. Presidente del Senado: “Nadie quería imaginar este día, lloramos a Miguel Uribe con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”

3. EE.UU. confirma incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

4. Ramón Jesurún se lava las manos y tira la pelota a Lorenzo por sonado caso: “Pregúntele”

5. Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

LEER MENOS

Noticias relacionadas

pico y placa caliPico y placaCali

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.