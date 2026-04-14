Pico y placa en Cali este miércoles 15 de abril: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

La Secretaría de Movilidad Distrital confirmó que la rotación del pico y placa en Cali seguirá en firme este miércoles 15 de abril de 2026.

La medida mantendrá su horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, con excepción de fines de semana y días festivos.

Precisamente, este miércoles no podrán circular por las vías de Cali los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6.

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Rotación por día

Día Placas terminadas en Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0

Vehículos exentos (principales)

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

(ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.). Servicio oficial , diplomáticos y consulares.

, diplomáticos y consulares. Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

o movilidad reducida (con acreditación). Vehículos híbridos y eléctricos .

. Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

con capacidad mayor o igual a cinco ( ) toneladas, según su licencia de tránsito. Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación .

. Motocicletas.

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Rotación Pico y Placa. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Recomendaciones para no infringir la norma

Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Usar apps autorizadas para verificar la restricción.

autorizadas para verificar la restricción. Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.