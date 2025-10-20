Suscribirse

Vehículos

Qué significan las letras UTQG que vienen en las llantas de los carros: contienen información valiosa

Las medidas de seguridad son claves para certificar algunos componentes que van incluidos en los carros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

20 de octubre de 2025, 7:19 p. m.
Falta de aire en las llantas.
Falta de aire en las llantas. | Foto: Getty Images

Las llantas de los vehículos suelen tener números y letras que tienen un significado puntual sobre datos que son de interés para el usuario y también requisitos de seguridad que deben cumplir cada uno de los fabricantes.

Contexto: ¿Por qué se llaman Estrellas Michelin y qué relación hay con la compañía de llantas? Así se fusionaron los neumáticos y la cocina
Se recomienda cambiar las llantas cada 60.000 kilómetros o cuando el labrado esté por debajo de 1.6 mm
Las llantas traen algunas siglas que dan información sobre su resistencia y durabilidad. | Foto: 123RF

Al indagar y revisar de cerca, algunos usuarios se han percatado sobre una sigla particular: UTQG, la cual significa Clasificación Uniforme de Calidad de Neumáticos (Uniform Tire Quality Grading), acrónimo creado por la National Highway Traffic Safety Administration de Estados Unidos.

Esta sigla es el resultado de las calificaciones que le dan a ese neumático y que están enfocadas a dar una visión más amplia sobre las diferentes variables que son evaluadas por las agencias de seguridad y por quienes analizan su rendimiento y duración.

Hay que señalar que son tres los principales factores que se analizan dentro de estas evaluaciones:

  • Desgaste de la banda de rodadura.
  • Tracción.
  • Temperatura.

Con estos análisis lo que se busca es determinar el tiempo que tardará en desgastarse el neumático, cómo opera la tracción que ofrece y su resistencia a altas velocidades.

Técnicamente, las empresas que fabrican los neumáticos informan de sus pruebas y resultados, por lo que existen diferencias entre las distintas marcas, pero el estándar es un buen punto de partida.

Cómo se mide la calidad de los neumáticos

El neumático es montado en un vehículo que realiza varios giros en un circuito ya dispuesto. Una vez completa 11.600 kilómetros de recorrido se compara el desgaste de la llanta con una de referencia, y si tienen el mismo desgaste se le otorgará una puntuación de 100; sin embargo, si se comprueba que puede duplicar su tiempo de vida útil, la calificación será de 200 puntos y si logra cinco ciclos la calificación será de 500.

Contexto: ¿Por qué las llantas traen ‘pelitos’ de caucho y para qué sirven? Expertos acaban con los rumores sobre estos curiosos filamentos
Los vehículos actuales traen otros sistemas para superar un pinchazo.
Los vehículos actuales traen otros sistemas para superar un pinchazo. | Foto: Getty Images

En conclusión, si el número es más alto, el desgaste será mucho más lento que en neumáticos que tengan una calificación más baja.

En cuanto a la fricción, la calificación más baja es C y se otorga a las gomas luego de ser sometido a pruebas de derrape en carreteras de asfalto u hormigón mojado. Las otras calificaciones van en orden ascendente: B, A y AA, siendo estas últimas las que demuestran una mejor y mayor adherencia a las vías.

“El objetivo de las pruebas de la UTQG en este sentido tienen el propósito de determinar la adherencia de los neumáticos sobre una superficie mojada. Para ello, se calcula el tiempo que tardan en detener el coche circulando a una determinada velocidad en línea recta. Dicho en otras palabras, el número de metros recorridos sobre el asfalto mojado una vez que el conductor pisa el pedal del freno a fondo", señala el portal especializado Carlider.es.

“En este caso, el resultado no es un valor numérico, sino un código formado por letras. Para superar el test es necesario obtener, al menos, una C. En cambio, la letra B refleja que el neumático se encuentra dentro de la media. Por su parte, la A indica que la capacidad de adherirse a la superficie es excelente. La máxima nota que puede obtener es AA. Por consiguiente, los neumáticos que han alcanzado la nota AA son aquellos que ofrecen la menor distancia de frenado en mojado. Esto implica que son los más seguros y aquellos que debes elegir en caso de que quieras cambiarlos", agregó el mencionado portal.

Contexto: ¿Cuál es el momento es el indicado para cambiar las llantas de su carro? Cinco señales que no debe pasar por alto
El desgaste de las llantas no solo genera sanciones, también aumenta el riesgo de accidentes en carretera
El desgaste de las llantas no solo genera sanciones, también aumenta el riesgo de accidentes en carretera | Foto: 123RF

En cuanto a la temperatura, los expertos indican que es el más difícil de calcular, pues no se mide la resistencia a calor, sino la capacidad de evacuar el vapor, razón por la que se crean las diferentes ranuras que permiten conseguir el objetivo.

Estas son las calificaciones que se entregan en esta categoría:

  • C: Indica el nivel mínimo de evacuación del calor exigido por la legislación de Estados Unidos.
  • B: Este es el valor medio y el más habitual.
  • A: Refleja que el neumático tiene una capacidad óptima de disipar el calor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessi Uribe confesó situación con parto de Paola Jara por la que tendrían problema; destapó decisión que tomaría: “No soy capaz”

2. Presidente Daniel Noboa se adelantó y mostró cifras a Trump tras impasse con Gustavo Petro

3. Entra en vigencia un requisito indispensable que hará más difícil la aprobación del documento migratorio siguiente a la green card

4. El incómodo momento que vivió un embajador en plena rueda de prensa con Donald Trump: “Usted tampoco me gusta”

5. Rodrigo Paz, tras ganar en Bolivia y poner fin a 20 años de la izquierda iniciados por Evo Morales: “A recuperar el escenario internacional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CarrosMotorLlantasMecánica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.