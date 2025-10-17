Suscribirse

Revista TIME incluyó a un camión entre los mejores inventos del mundo en 2025: ¿Por qué?

Este vehículo utiliza inteligencia artificial y ya hace parte de varias flotas que circulan en más de 10 países en el mundo.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

17 de octubre de 2025, 12:58 p. m.
Hyundai diseñó junto a PlusAI el XCIENT Fuel Cell, camión autónomo impulsado por hidrógeno.
Hyundai diseñó junto a PlusAI el XCIENT Fuel Cell, camión autónomo impulsado por hidrógeno. | Foto: Hyundai

Recientemente se conoció la lista de los Mejores inventos de 2025 realizada por la prestigiosa revista TIME y allí aparecieron varios relacionados con el mundo automotriz, como el cinturón de seguridad adaptativo de Volvo y el camión Xcient Fuel Cell Class 8.

Contexto: Xiaomi prepara otro gran vehículo eléctrico: se filtran las primeras imágenes de pruebas en condiciones extremas
La Administración argumenta que la medida fortalece la seguridad vial, acercándose a la idea de que hablar inglés es “un requisito no negociable”.
Este invento, destacado en 2025, significa un avance en la industria del transporte y la logística. | Foto: Getty Images/Mint Images RF

Este último es un vehículo pesado autónomo creado por Hyundai Motor Company y PlusAi y el cual logró meterse en este listado gracias su avanzado sistema de propulsión que utiliza hidrógeno y que se combina con el conductor virtual autónomo SuperDriv de nivel 4 de PlusAI.

La combinación ofrece una solución de vanguardia para el transporte de mercancías de larga distancia, lo que permite operaciones sin emisiones de escape y una mayor eficiencia logística.

“Este reconocimiento de TIME es una prueba del poder de la innovación y la colaboración,” afirmó Chul Youn Park, vicepresidente sénior y director de la División Global de Vehículos Comerciales y Vehículos Comerciales Ligeros de Hyundai Motor Company.

“Es un verdadero honor ser reconocidos por las Mejores Invenciones de TIME, que celebra las innovaciones que dan forma a un futuro mejor. En Hyundai, nuestro objetivo es contribuir a la creación de un ecosistema de transporte de mercancías sostenible y seguro mediante vehículos comerciales propulsados por hidrógeno. Valoramos profundamente nuestra colaboración con PlusAI, que ha sido fundamental para hacer realidad esta visión compartida”, agregó.

Contexto: Este es el avión más vendido de la historia: dura pelea entre Boeing y Airbus se define por tres unidades
Adriana Casadiego, gerente de marca de Hyundai Colombia, habló con Semana sobre el mercado automotor y el posicionamiento de la compañía en Colombia.
Hyundai sigue avanzando en el diseño de vehículos propulsados por hidrógeno. | Foto: Getty Images

Por su parte, desde Plus AI destacaron las bondades de su sistema de conducción autónoma y cómo le aporta a la industria de la logística, el transporte de mercancía y el cuidado del medio ambiente.

“Es un honor que TIME haya reconocido nuestra colaboración con Hyundai Motor como uno de los mejores inventos de 2025. Este premio subraya el liderazgo de PlusAI como empresa tecnológica nativa de IA, donde nuestro sistema de conducción autónoma está diseñado desde cero para ofrecer innovación con la seguridad y la escalabilidad como elementos fundamentales. Al combinar la plataforma de pilas de combustible de hidrógeno de Hyundai con nuestro software de conducción autónoma de última generación, estamos estableciendo un nuevo punto de referencia para el transporte de mercancías sostenible y transformador”, dijo David Liu, director ejecutivo y cofundador de PlusAI.

Al combinar la propulsión por pila de combustible de hidrógeno, que ofrece una gran autonomía y un repostaje rápido, con la tecnología de conducción autónoma que permite operaciones continuas entre centros de distribución, el camión Hyundai Motor-PlusAI ofrece ventajas clave:

  • Apoya la infraestructura inicial del corredor de hidrógeno: crea rutas de transporte de mercancías predecibles y de alta utilización que también benefician a otros vehículos propulsados por hidrógeno.
  • Mejora la eficiencia operativa: al mejorar el tiempo de actividad de los vehículos y la seguridad vial, los camiones eléctricos autónomos con pilas de combustible tienen el potencial de reducir los costes operativos por unidad para los operadores de flotas.
  • Permite un transporte de mercancías escalable y sin emisiones de escape: la integración de camiones eléctricos autónomos con pilas de combustible en las operaciones logísticas apoya la transición hacia un transporte de mercancías sostenible.
Contexto: Ferrari Elettrica: se conocen nuevos detalles del primer carro eléctrico de la marca: ¿sonará como un Ferrari?

Características del Xcient Fuel Cell

  • Tipo de vehículo: camión pesado de clase 8 propulsado por el sistema de propulsión eléctrico Xcient Fuel Cell de Hyundai Motor.
  • Autonomía: equipado con el sistema de conducción autónoma SuperDrive de nivel 4 de PlusAI.
  • Caso de uso: corredores de transporte de mercancías de larga distancia entre centros de distribución, donde la alta utilización respalda la inversión inicial en el desarrollo de infraestructuras de repostaje de hidrógeno.
  • Impacto: proporciona una vía escalable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la eficiencia del transporte de mercancías y reforzar las cadenas de suministro resilientes desde el punto de vista energético, al tiempo que se acelera el desarrollo futuro de corredores de hidrógeno.
  • El Xcient Fuel Cell es el primer camión eléctrico pesado con pila de combustible de hidrógeno fabricado en serie del mundo. Desde su lanzamiento mundial en 2020, se ha implantado en diez países, entre ellos Corea, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda e Israel.

