Revista TIME incluyó a un camión entre los mejores inventos del mundo en 2025: ¿Por qué?

Recientemente se conoció la lista de los Mejores inventos de 2025 realizada por la prestigiosa revista TIME y allí aparecieron varios relacionados con el mundo automotriz, como el cinturón de seguridad adaptativo de Volvo y el camión Xcient Fuel Cell Class 8.

Este invento, destacado en 2025, significa un avance en la industria del transporte y la logística. | Foto: Getty Images/Mint Images RF

Este último es un vehículo pesado autónomo creado por Hyundai Motor Company y PlusAi y el cual logró meterse en este listado gracias su avanzado sistema de propulsión que utiliza hidrógeno y que se combina con el conductor virtual autónomo SuperDriv de nivel 4 de PlusAI.

La combinación ofrece una solución de vanguardia para el transporte de mercancías de larga distancia, lo que permite operaciones sin emisiones de escape y una mayor eficiencia logística.

“Este reconocimiento de TIME es una prueba del poder de la innovación y la colaboración,” afirmó Chul Youn Park, vicepresidente sénior y director de la División Global de Vehículos Comerciales y Vehículos Comerciales Ligeros de Hyundai Motor Company.

“Es un verdadero honor ser reconocidos por las Mejores Invenciones de TIME, que celebra las innovaciones que dan forma a un futuro mejor. En Hyundai, nuestro objetivo es contribuir a la creación de un ecosistema de transporte de mercancías sostenible y seguro mediante vehículos comerciales propulsados por hidrógeno. Valoramos profundamente nuestra colaboración con PlusAI, que ha sido fundamental para hacer realidad esta visión compartida”, agregó.

Hyundai sigue avanzando en el diseño de vehículos propulsados por hidrógeno. | Foto: Getty Images

Por su parte, desde Plus AI destacaron las bondades de su sistema de conducción autónoma y cómo le aporta a la industria de la logística, el transporte de mercancía y el cuidado del medio ambiente.

“Es un honor que TIME haya reconocido nuestra colaboración con Hyundai Motor como uno de los mejores inventos de 2025. Este premio subraya el liderazgo de PlusAI como empresa tecnológica nativa de IA, donde nuestro sistema de conducción autónoma está diseñado desde cero para ofrecer innovación con la seguridad y la escalabilidad como elementos fundamentales. Al combinar la plataforma de pilas de combustible de hidrógeno de Hyundai con nuestro software de conducción autónoma de última generación, estamos estableciendo un nuevo punto de referencia para el transporte de mercancías sostenible y transformador”, dijo David Liu, director ejecutivo y cofundador de PlusAI.

Al combinar la propulsión por pila de combustible de hidrógeno, que ofrece una gran autonomía y un repostaje rápido, con la tecnología de conducción autónoma que permite operaciones continuas entre centros de distribución, el camión Hyundai Motor-PlusAI ofrece ventajas clave:

Apoya la infraestructura inicial del corredor de hidrógeno: crea rutas de transporte de mercancías predecibles y de alta utilización que también benefician a otros vehículos propulsados por hidrógeno.

crea rutas de transporte de mercancías predecibles y de alta utilización que también benefician a otros vehículos propulsados por hidrógeno. Mejora la eficiencia operativa: al mejorar el tiempo de actividad de los vehículos y la seguridad vial, los camiones eléctricos autónomos con pilas de combustible tienen el potencial de reducir los costes operativos por unidad para los operadores de flotas.

al mejorar el tiempo de actividad de los vehículos y la seguridad vial, los camiones eléctricos autónomos con pilas de combustible tienen el potencial de reducir los costes operativos por unidad para los operadores de flotas. Permite un transporte de mercancías escalable y sin emisiones de escape: la integración de camiones eléctricos autónomos con pilas de combustible en las operaciones logísticas apoya la transición hacia un transporte de mercancías sostenible.

Características del Xcient Fuel Cell