Señales de que una moto necesita lubricación en la cadena de arranque

La correa se usa en modelos con scooters de baja y media cilindrada, debido a que el sistema no necesita un mantenimiento exhaustivo. Una ventaja que tiene la correa radica en que tiende a durar muchos más kilómetros de lo esperado.

¿Cómo saber cuándo tensar la cadena?

Sobre este asunto, la RACE señala que lo ideal es consultar la ficha técnica de la moto para tener un estimado. No obstante, aquella fecha puede no ir acorde con la realidad, por lo que es importante revisar constantemente el estado de la cadena y evidenciar los estragos de un posible deterioro. La primera señal de alarma es notar que la cadena no está tensionanda correctamente, conllevando tirones al acelerar y una conducción brusca.