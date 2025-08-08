Tenga cuidado: advierten sobre estafas relacionadas con el pico y placa solidario en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá señaló que ha denunciado alrededor de 45 sitios falsos que ofrecen el permiso de pico y placa solidario de manera fraudulenta.

Por ello, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que realice el trámite únicamente a través de su página web oficial, con el fin de evitar ser víctimas de estafas.

“Recientemente se han identificado sitios web, perfiles en redes sociales, números de WhatsApp y terceros que promueven trámites engañosos o cobran por servicios que son exclusivos de la entidad y que se tramitan de forma personal y digital”, indicó Movilidad.

¿Cómo hacer el trámite de forma segura?

El único canal autorizado para realizar la solicitud del pico y placa Solidario es el sitio web de la Secretaría Distrital de Movilidad: www.movilidadbogota.gov.co.

Al ingresar, las personas naturales o jurídicas interesadas pueden:

Conocer la medida y consultar los requisitos del permiso.

Realizar la simulación del precio del permiso.

Hacer el proceso de registro para el trámite del permiso.

Realizar el pago y obtener el permiso de forma directa, segura y sin intermediarios.

Buscar o consultar las solicitudes realizadas.

Solicitar soporte técnico o reportar fallas en la plataforma.

Pico y placa solidario en Bogotá. | Foto: Tomada de picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co

Recomendaciones

La entidad recomienda verificar siempre la URL, esta debe terminar en .GOV.CO (se ha identificado que algunas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas del Gobierno Nacional).

También la Secretaría de Movilidad recomienda ignorar por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que le ofrezcan ayuda para tramitar el permiso.

De igual manera, nunca se deben ingresar sus datos personales en sitios desconocidos, códigos QR, billeteras virtuales (Nequi, Daviplata, etc.) o a través de llamadas telefónicas.

¿Cómo tramitar el pico y placa solidario?

Conozca el paso a paso para tramitar el permiso para personas naturales y jurídicas en el siguiente enlace: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio#/.

¿Víctima de una estafa, qué hacer?

Si realizó un pago en una página falsa o compartió su información personal, tenga en cuenta:

Reportar el fraude ante la Policía Nacional a través del CAI Virtual (https://caivirtual.policia.gov.co).

Denunciar el caso ante la Fiscalía General de la Nación.

Alertar a la Secretaría Distrital de Movilidad para evitar que más ciudadanos sean víctimas.