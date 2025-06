¿Un carro puede tener dos dueños?: Ojo a la tarjeta de propiedad, lo pueden estar robando

¿Un carro puede tener dos dueño?

La respuesta a esta pregunta es no y aplica para quien esté pensando en compartir la propiedad de su vehículo, como para aquel que está cerrando el negocio, pues si le llegan a presentar una tarjeta de propiedad con dos nombres, es mejor que detenga la compra, pues podría estar siendo objeto de un robo.

Propiedad con prenda

Si el comprador entrega la totalidad del dinero sin asegurarse que el vendedor pagará la deuda, puede ser víctima de una estafa, pues el carro no podrá ser traspasado a su nombre sin una carta emitida por la entidad bancaria certificando la operación.

MinTransporte pone en cintura a los agentes de tránsito y revela qué documentos no pueden pedir

Contexto: MinTransporte pone en cintura a los agentes de tránsito y revela qué documentos no pueden pedir

Los compradores de carros usados deben verificar el vehículo con cuidado para detectar que el kilometraje no sea alterado | Foto: Getty Images

Esto no quiera decir que no se pueda comprar un carro con prenda; simplemente hay que aclarar la situación entre comprador y vendedor, para poder realizar la operación; es necesario que quien tiene el vehículo pague la deuda y así se pueda levantar la prenda para realizar el traspaso y el interesado pague la diferencia.

Ojo con las órdenes de embargo

Este punto es clave, pues el vendedor puede tener una orden de embargo por no pagar una multa de tránsito, no cumplir con su obligación financiera o por cualquier otro tema en el que el vehículo sirva para respaldar su compromiso.

Denuncia por robo

Es necesario indagar la situación legal del vehículo. Verifique que es un bien legal, que no ha estado involucrado en hechos turbios y que pertenece a la persona que lo está vendiendo.

Cerciórese, con ayuda de expertos, que el auto no ha sido adulterado, que sus partes son originales, que no ha hecho parte de algún delito o atentado, verifique el historial de los propietarios y acuda a las autoridades para corroborar que no está ‘gemeleado’.