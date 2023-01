Estos son los grupos sanguíneos con más probabilidades de padecer cáncer

En su sentido más general, el cáncer es definido como una enfermedad en la que algunas células del cuerpo se multiplican de manera descontrolada y se esparcen por diferentes zonas del cuerpo. Aunque ese proceso de multiplicación es normal entre las células que se mueren y son reemplazadas por otras jóvenes, cuando aparece el cáncer ese proceso se modifica y forma nuevas unidades cuando no debería.

Esa creación desorganizada provoca tumores que pueden ser malignos e impactan directamente en la salud del paciente, aunque hay tipos de cáncer, como la leucemia, que no necesariamente se presentan en forma de masas.

El cáncer es una enfermedad genética, es decir, que no es contagiosa de un sujeto a otro por ningún tipo interacción a excepción del transplante de órganos. Los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células son los causantes de la ya mencionada multiplicación descontrolada.

En ese sentido hay personas que son más propensas a ser diagnosticadas con este tipo de problema. De acuerdo a un estudio del Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda en Maryland (Estados Unidos), los individuos pertenecientes a los grupos sanguíneos A, B o AB son más proclives a sufrir cáncer de páncreas, vejiga u ovarios, a raíz de la existencia del gen ABO, localizado en el cromosoma 9, que está presente en todos los tipos de sangre excepto el O.

“Es una tesis que se venía manejando desde los años 50, pero que no había podido demostrarse. Con estos hallazgos, sabemos qué tipo de gente debe cuidarse más”, explica Stephen Chanock, líder de la investigación publicada por Nature Genetics.

Existen solo 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y O - Foto: Getty Images

Los investigadores centraron su estudio en un grupo de 4.300 personas diagnosticadas con cáncer de páncreas y otras 4.500 sin la enfermedad. El hallazgo demostró que más del 78 % de los pacientes positivos tenían sangre A o B, un 16 % tenía AB y solo el 6 % era del grupo sanguíneo O.

“Lo que esto nos dice es que hay variaciones en los genes que regulan el tipo de sangre de cada persona, y esto los hace más proclives a ciertos tipos de cáncer”, agregó Jeff Bridges, otro de los investigadores.

Imagen de referencia de un paciente hablando con su médico - Foto: Bayer S.A

Una batalla interminable

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 se atribuyeron a este padecimiento casi 10 millones de defunciones, es decir, una de cada seis de las que se registran. Los tipos de cáncer más comunes son los de mama, pulmón, colon y recto y próstata.

La OMS asegura que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, la ingesta de alcohol, un bajo consumo de frutas y verduras y a la falta de actividad física.

Esta enfermedad puede desarrollarse en órganos y tejidos como el pulmón, el colon, los senos, la piel, los huesos o el tejido nervioso. Existen diferentes riesgos que aumentan la posibilidad de enfrentar este padecimiento, según la entidad:

Exposición al benceno y otros químicos.

Beber demasiado alcohol.

Toxinas ambientales, como ciertos hongos venenosos y un tipo de moho que puede formarse en las plantas de cacahuete llamada aflatoxinas.

Problemas genéticos.

Obesidad.

Exposición a la radiación.

Demasiada exposición al sol.

Virus.

Médico explicando un diagnóstico en el consultorio - Foto: Getty Images

Las señales de esta enfermedad pueden ser variadas y, según la Asociación Americana del Cáncer, dependerán de su ubicación, tamaño y qué tanto podría afectar a los órganos o tejidos de su alrededor. “Si un cáncer se propaga (hace metástasis), entonces los signos o síntomas pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo”, precisan.

Alimentos bajos en grasa para evitar a tiempo el desarrollo de cáncer de mamá

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que los cánceres más comunes son el de próstata, mama, colon y pulmón, causantes del deceso de por lo menos 10 millones de personas en el 2020. Además, asegura que el consumo de tabaco, la mala alimentación y la inactividad física son factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad.

“Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por los virus de las hepatitis o el papiloma humanos, ocasionan aproximadamente el 30 % de los casos de cáncer en los países de ingresos bajos y medianos”, explica.

Por tal razón, aunque no necesariamente los alimentos eliminan las probabilidades de riesgo de afecciones, algunos sí las reducen, mientras otros las elevan.

Alimentos que reducen el riesgo de cáncer de mama

La American Cancer Society manifiesta que el sobrepeso es un indicador que influye de gran manera en la aparición de cáncer, por lo que es importante mantener una actividad física regular, si es posible, con la ayuda de un experto físico, siendo un método para mitigar la posibilidad que regrese o se desarrolle.

La Sociedad Americana Contra el Cáncer también señala que el de mama es una enfermedad que se le ha dado tanta importancia, con la realización de varios estudios, que se han enfocado en buscar la manera de reducir el riesgo y los buenos hábitos hacen parte de esto, entre ellos, la alimentación, asegurando que una mujer sobreviviente de cáncer de mama incluya más vegetales a su dieta. Asimismo, lo hace con granos enteros, pollo, pescado y frutas. Lo que no ocurre con quienes tienen un plan de alimentación desbalanceado que se destaca por contener carnes procesadas, rojas, embutidos e inclusive comida chatarra.

Papas fritas - Foto: Getty Images

También menciona dos estudios que determinaron que reducir la ingesta de grasa no solo favorece el peso, sino el riesgo de esta enfermedad; a esto se suma la investigación de suplementos nutricionales con las cuales no hay evidencia que alguno disminuya su desarrollo, sin embargo, esto no omite sus beneficios sobre la salud.

Por esto, alimentos como las nueces, el aguacate, el aceite de oliva, son ricos en grasas poliinsaturadas que pueden reducir el riesgo, asegura el portal Medical News Today.

Los alimentos ricos en omega-3 también tienen un efecto sobre este cáncer, que de acuerdo con una investigación descrita por el portal, en el año 2015 se estudió la dieta de algunos roedores, en donde sé observó que quienes consumían un 8 % y 25 % de omega-3 en diferentes presentaciones, disminuyeron la posibilidad de sufrir cáncer de seno, todo esto porque es un ácido graso con propiedades antiinflamatorias.

Los ácidos grasos como el omega-3 y el ácido docosahexaenoico, pueden favorecer el desarrollo del cerebro del bebé. - Foto: Getty Images

Cáncer de mama

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el cáncer puede originarse en cualquier parte de la mama, ya sea en el tejido conectivo, en los lobulillos y en los conductos.

Es entonces que se conoce el cáncer de mama como una enfermedad general, pero de ella se vinculan otros tipos, como el de mama inflamatorio, de mama recurrente, carcinoma ductal in situ, entre otros.

Cáncer de mama - Foto: Getty Images

¿Hay un origen para el cáncer en el cuerpo humano?

El cáncer es la principal causa de muertes en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad puede causar graves complicaciones de salud en diferentes partes del cuerpo, especialmente cuando hace se disemina a otros órganos.

La OMS señala que cerca de “un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física”. Esto significa que se deben tener hábitos sanos, que incluyen dejar de fumar o buscar ayuda para eliminar esta práctica.

Según la OMS, un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco. - Foto: Getty

Cualquier persona puede tener cáncer. Las causas de esta enfermedad se originan en las células del cuerpo humano. La Asociación Americana de Cáncer explica que todas las personas se componen de billones de células que durante la vida crecen y se reproducen. Sin embargo, cuando una célula presenta una anomalía o anormalidad o envejece puede morir si hay afectaciones en el organismo.

“El cáncer surge cuando algo sale mal en este proceso, ocasionando que las células anormales se reproduzcan y las células viejas no perecen como debería suceder. A medida que las células cancerosas se reproducen de forma descontrolada, eventualmente pueden superar en número a las células sanas. Esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo”.

El leucocito de la izquierda con un núcleo ovalado es un linfocito, una importante célula inmunitaria. Los dos leucocitos a la derecha del linfocito son los neutrófilos. Por lo general, tienen un núcleo segmentado o lobulado. Los neutrófilos son excelentes células fagocíticas que engullen partículas o microorganismos dañinos. Los Trombocitos están en la esquina superior derecha, son muy importantes en la trombosis o coagulación de la sangre. Las células teñidas de rosa son eritrocitos, carecen de núcleo, de ahí la palidez central, contienen grandes cantidades de moléculas de hemoglobina y transportan oxígeno. Este es un frotis de sangre normal usando la tinción de Wright. - Foto: Getty Images

En algunos casos el crecimiento normal de las células sanas no sigue cómo debería y se multiplican las células dañadas. Estas pueden formar tumores benignos, que significa que no son cancerosos o malignos, los cuales sí causan cáncer.

Un estilo de vida saludable es importante para disminuir el riesgo de padecer un tipo de cáncer. “La incidencia del cáncer aumenta muchísimo con la edad, muy probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer. A esta acumulación global se suma la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele ocurrir con la edad”, detalla la Organización Mundial de la Salud.

Obesidad y cáncer

Los expertos suelen recomendar mantener un peso saludable para disminuir el riesgo de padecer diferentes enfermedades no transmisibles como la diabetes, cardiopatías, etc. El cáncer también se incluye dentro de esta lista de complicaciones de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que tener obesidad incrementa el riesgo de padecer 13 tipos de cáncer. De acuerdo con los expertos de estos centros esto se debe a que “El sobrepeso y la obesidad pueden provocar cambios en el cuerpo que ayudan a causar cáncer. Estos cambios pueden incluir inflamación a largo plazo y niveles mayores de lo normal de insulina, factor de crecimiento insulínico y de las hormonas sexuales. El riesgo de presentar cáncer aumenta cuanto más peso excesivo tenga la persona y cuanto más tiempo lo tenga”.

Obesidad - Foto: Getty Images

Adenocarcinoma de esófago.

Cáncer de mama (en mujeres que hayan pasado por la menopausia).

Cáncer de colon y recto.

Cáncer de útero (matriz).

Cáncer de vesícula.

Cáncer de estómago (parte superior).

Cáncer de riñones.

Cáncer de hígado.

Cáncer de ovario.

Cáncer de páncreas.

Cáncer de tiroides

Meningioma (un tipo de cáncer del cerebro).

Mieloma múltiple.

¿Cómo prevenir el cáncer?

Existen factores de riesgo que pueden modificarse y otros no. Algunos de los factores que aumentan el riesgo de padecer algún tipo cáncer y en los que se puede trabajar incluyen:

Consumo de tabaco y fumar cigarrillos incrementa el riesgo de padecer cáncer de vejiga, de cuello uterino, de esófago, de riñón, de pulmón, cavidad oral, de estómago, de páncreas.

Infecciones.

Radiación.

Medicamentos inmunodepresores después de un trasplante de órgano.

Alimentación.

Bebidas alcohólicas.

Actividad física.

Obesidad.

Diabetes.