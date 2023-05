¿Pueden despedir a un empleado por tener relaciones íntimas con alguien de su trabajo?

Cuando una persona accede a trabajar en una empresa se apropia de las condiciones estipuladas por la organización, incluso cuando no está de acuerdo con ellas, las reglas pueden variar de una empresa a otra y hay lugares en donde de se es más estricto y donde pueden influir aspectos religiosos.

Por ejemplo, en algunas empresas de Corea del Sur está prohibido que los empleados sostengan una relación que vaya más allá de lo estrictamente laboral. Entre los ejemplos que se destacan está uno que surge en Corea del Sur donde hay una entidad bancaria en donde sus empleados deben firmar una cláusula en la que se estipula que dos empleados del banco no se pueden casar y de llegar a hacerlo deben renunciar. La organización afirma que con esta medida, se ayuda con el control de la natalidad y se eliminan las ausencias laborales por esta causa.

Hasta el momento en Colombia no existe una ley que indique que sea causal de despido que dos personas de la misma empresa sostengan relaciones sexuales, incluso no existe una que prohíba llevar algún tipo de relación sentimental con compañeros de trabajo, ya que esta situación no es un asunto laboral sino personal.

Si esto se llegará a dar, el empleado que fue retirado de la compañía por sostener una relación amorosa con otro integrante de la empresa, podría demandar al empleador indicando que la razón de su despido no es justificada.

En Colombia aún no existe una ley que justifique el despido de dos personas que sostienen una relación sentimental y que trabajen en la misma empresa. - Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Sin embargo, el portal Actualícese menciona que si una relación entre compañeros perjudica el ambiente laboral, el rendimiento o causa indisciplina; el empleador podría despedir a uno de los empleados implicados en la relación sentimental.

Tal y como lo menciona la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, el empleador no estaría cometiendo ningún tipo de injusticia contra el trabajador, ya que el tribunal aclaró que no se puede despedir a dos empleados por sostener una relación sentimental; pero sí se puede hacer cuando al hacer públicas o notorias estas relaciones, afecten el buen ambiente laboral en una empresa y puede generar peleas y otro tipo de situaciones negativas.

Indignante: médico y enfermera son captados teniendo relaciones íntimas en sala de emergencia

El pasado fin de semana se viralizó un video en las redes sociales en el que, según los usuarios que publicaron el contenido audiovisual, un médico y una enfermera estarían manteniendo relaciones sexuales en la sala de urgencias de un hospital en Piura, en Perú.

El video, que ya fue bloqueado en la red social de TikTok, logró tener más de 12.000 reproducciones y obtuvo comentarios en los que los usuarios mostraron su indignación y rechazo frente a los actos poco éticos de los funcionarios del centro médico.

La mayoría de personas manifestaron que este tipo de hechos no tendrían que suceder, ya que vulneran la imagen de una entidad e incluso la propia imagen de los profesionales de la salud, debido a que estos no son los espacios apropiados para sostener este tipo de relaciones.

Lo hechos se registraron en una sala de urgencia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Incluso hubo unos internautas que manifestaron que dichos centros médicos son concurridos por pacientes de muchas edades, incluidos menores de edad, por ende no sería apropiado que alguno de ellos se topará con este tipo de escenas.

Vale la pena destacar que en el video, tomado desde la calle, se alcanzaba a distinguir la silueta de las dos personas que estaban teniendo relaciones íntimas, situación que alcanzó a ser registrada, al parecer, por los usuarios del centro médico.

De momento no existen reacciones ni versiones oficiales de los hechos, así como tampoco un comunicado oficial del hospital.