Denuncian nuevo caso de presunto abuso contra una perrita en Usme, sur de Bogotá

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) atendió el pasado 17 de marzo un caso de presunto abuso sexual contra una perrita en la localidad de Usme, en Bogotá.

De acuerdo con la información oficial, el hecho fue alertado por una proteccionista, quien activó la intervención de las autoridades competentes. Tras el reporte ciudadano, el IDPYBA se trasladó al lugar con el fin de atender la situación de manera inmediata.

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Actualmente, el equipo médico adelanta la valoración integral del animal, así como la práctica de exámenes clínicos orientados a la recolección de material probatorio necesario para la consolidación de la denuncia.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la articulación institucional con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), instancia encargada de adelantar las investigaciones correspondientes.

De manera paralela, el IDPYBA, a través de su oficina jurídica, asumirá la representación del animal con el objetivo de garantizar la defensa de sus derechos. Esta actuación incluye el acompañamiento en el proceso judicial y el seguimiento a las actuaciones que permitan esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) sigue atendiendo casos en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La entidad señaló que “Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal rechazamos de manera categórica cualquier forma de maltrato y abuso contra los animales. Reiteramos nuestro compromiso con la protección, defensa y representación de los animales víctimas de maltrato, para que los victimarios sean sancionados por la Justicia”.

Asimismo, el instituto indicó que “reconocemos la labor de los proteccionistas que con su compromiso y valentía reportan estos actos de crueldad y permiten activar una respuesta oportuna de las autoridades, contribuyendo a la protección y el bienestar animal en la ciudad”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier caso de maltrato animal a través de los canales habilitados, entre ellos, la Línea Única de Emergencias 123, el correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co y el sistema ‘Bogotá Te Escucha’, en el cual se pueden adjuntar fotografías y videos como evidencia.

El caso continúa en proceso de atención médica y verificación judicial, mientras avanzan las actuaciones correspondientes por parte de las entidades involucradas.