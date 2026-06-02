Insuficiencia renal en perros mayores: 7 alimentos prohibidos y señales que no debería ignorar

La insuficiencia renal es una de las enfermedades más frecuentes en perros de edad avanzada y, aunque no siempre presenta síntomas notorios en sus primeras etapas, puede afectar seriamente la calidad de vida de las mascotas.

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Especialistas en nutrición canina advierten que la alimentación juega un papel importante para evitar que el deterioro de los riñones avance más rápido.

Cuando los riñones dejan de filtrar correctamente las toxinas del organismo, sustancias como la urea y la creatinina comienzan a acumularse en la sangre, y esto puede provocar malestar, pérdida de apetito y otros problemas de salud que requieren atención veterinaria.

Los alimentos que deben evitar comer los perros con insuficiencia renal. Foto: Getty Images

¿Qué alimentos evitar en un perro que tiene insuficiencia renal?

Entre los alimentos que los expertos recomiendan evitar en perros con insuficiencia renal destacan siete grupos principales. El primero son las carnes muy grasas, los embutidos y las proteínas de baja calidad, que generan más residuos metabólicos.

El segundo corresponde a los lácteos, como leche, yogur y queso. El tercero incluye las vísceras, especialmente el hígado. El cuarto son los pescados azules, como sardinas y caballa.

El quinto grupo lo conforman los huesos. El sexto son las legumbres, como lentejas y garbanzos. Finalmente, también deben evitarse los snacks salados y las sobras de comida humana con alto contenido de sodio.

¿Cómo cuidar un perro con insuficiencia renal? Foto: Getty Images

Según la información que se ha consultado, muchos de estos productos contienen altos niveles de fósforo o sal, dos elementos que pueden sobrecargar unos riñones que ya funcionan con dificultad.

Además, algunos suplementos o vitaminas adquiridos sin orientación profesional también podrían resultar perjudiciales debido a su contenido mineral.

Más allá de la alimentación, existen señales de alerta que los cuidadores no deberían pasar por alto. Entre las más comunes se encuentran la pérdida de apetito, el adelgazamiento progresivo, el cansancio frecuente, las náuseas, los vómitos y el deterioro general del estado físico del animal.

También es importante prestar atención a cualquier cambio repentino en sus hábitos o en su comportamiento.

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Aunque el diagnóstico de insuficiencia renal puede causar preocupación en los dueños, los veterinarios recuerdan que una dieta adaptada y un seguimiento médico adecuado pueden ayudar a mejorar el bienestar de muchos perros sobre todo de aquellos que ya están en edad avanzada.

Verduras como la zanahoria, el calabacín o la calabaza, así como algunas frutas bajas en fósforo ofrecidas con moderación, suelen ser alternativas más seguras dentro de una alimentación controlada.