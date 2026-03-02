Más allá del polvo: las 5 causas patológicas por las que un gato podría estornudar con frecuencia

El incremento en la adopción de gatos como la mascota de la casa ha generado el interés de los nuevos amos por conocer todos los protocolos para su cuidado.

Expertos en salud animal sugieren que, previo a la integración de un animal doméstico de este tipo en el hogar, se deben establecer condiciones que aseguren su bienestar.

Sin embargo, una vez en la residencia, surgen diversas señales biológicas que requieren observación constante para la preservación de su estado físico.

Como los gatos: la ciencia revela el secreto sensorial de los bigotes en la trompa de los elefantes

Entre estas manifestaciones se encuentran los estornudos. Si bien un estornudo aislado se considera una reacción fisiológica convencional, la presencia de episodios recurrentes, acompañados de secreciones mucosas, podría ser un indicador de afecciones respiratorias o infecciosas.

De acuerdo con informes técnicos de entidades como Purina, la persistencia de este síntoma suele requerir una evaluación profesional por parte de un médico veterinario.

Biológicamente, los felinos estornudan con el propósito de expulsar partículas presentes en la membrana mucosa que interfieren con la respiración, tal y como los humanos; este mecanismo actúa como una limpieza preventiva que protege el sistema pulmonar al liberar las vías aéreas superiores de agentes externos.

En ocasiones, los estornudos se deben al contagio de un resfriado por parte de otro gato. Foto: Getty Images

No obstante, la presencia de secreciones nasales o bucales constantes se asocia con estados de enfermedad activa, por lo que el diagnóstico clínico se vuelve una medida necesaria para evitar complicaciones.

Otra de las causas probables identificadas es la reacción alérgica. El origen de estas hipersensibilidades puede ser diverso, desde componentes químicos en productos de limpieza o aerosoles hasta elementos ambientales como el polen o el polvo de la arena sanitaria.

En estos casos, se recomienda la intervención de un experto, dado que las pruebas diagnósticas, que incluyen análisis de sangre y revisiones rinoscópicas (de la nariz y la boca), permitirían identificar el agente alérgeno específico.

Por último, se ha documentado que patologías virales como el herpesvirus y el calicivirus figuran entre las causas más frecuentes de cuadros gripales en felinos domésticos.

Aunque la mayoría de estos virus pueden ser prevenidos mediante la aplicación de esquemas de vacunación iniciales, la aparición de síntomas persistentes obliga a una revisión médica.

El objetivo de estas consultas es descartar afectaciones crónicas y asegurar que el tratamiento corresponda a la causa exacta, ya sea viral, bacteriana o alérgica, garantizando así la estabilidad sistémica del animal.

De igual forma, para prevenir todos estos síntomas, es primordial tener al felino con las vacunas al día y comprar productos de aseo y limpieza que sean amigables con los animales domésticos.