¿Qué significa y qué personalidad tiene su gato, según el color?

Los gatos son considerados mascotas muy especiales y se han convertido en compañeros apreciados en el hogar. Con el paso del tiempo han ganado popularidad gracias a su capacidad de adaptarse a diferentes ambientes y espacios.

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Son ideales para personas que disfrutan de momentos calmados y valoran la presencia silenciosa pero reconfortante de una mascota. Aunque suelen ser afectuosos, estas mascotas también pueden mostrarse independientes e incluso algo distantes. Esa mezcla de ternura y carácter es precisamente lo que los hace tan especiales y les ha permitido conquistar el cariño de tantas personas.

Los expertos aseguran que igual que nos sucede a los humanos, cada gato tiene su propio carácter y personalidad, la cual se relaciona con aspectos sexuales, si es macho o hembra; hormonales o con su proceso de socialización. Hay quienes aseguran también que su personalidad en ocasiones se relaciona con los niveles de melanina y dopamina que inciden en su temperamento.

El color en el pelo de los gatos influye en su personalidad, según los expertos. Foto: x

Así las cosas, estos son algunos de los comportamientos o temperamentos de los felinos, según su color, de acuerdo con el portal Experto Animal.

Gatos bicolor

Estos gatos tienden a mostrar un comportamiento ambivalente en muchas ocasiones. Como las combinaciones son infinitas, las variaciones de su personalidad también lo son.

Gatos negros

En muchas ocasiones los gatos negros se asocian con la mala suerte y esta es una de las razones por las que son más difíciles de ser adoptados en los refugios. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, el felino de este color es el que presenta una mayor predisposición a ser tranquilo, tímido y muy cariñoso.

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Son los más apegados al humano, los más proclives a desarrollar ansiedad por separación y los más empáticos. Precisamente, ese temperamento sensible y su manto misterioso los convierten en animales sumamente especiales.

Gatos naranjas

Los gatos de color naranja son considerados de los más inteligentes y más longevos. También son de los más maulladores para reclamar la atención de su humano, y los que menos resistencia ponen para dejarse manipular. Por ello, según Experto Animal, no es casualidad que muchos de los personajes gatunos del cine y de la televisión sean encarnados por felinos de este color.

Los gatos blancos suelen ser místicos y tranquilos. Foto: Getty Images

Gatos blancos

Los gatos de color blanco son místicos y delicados. Uno de los rasgos de su personalidad es que suelen ser muy afectuosos con los suyos, tímidos con los extraños y un poco perezosos.

Gatos grises

Los gatos de este color se caracterizan por tener una actitud traviesa, divertida y cariñosa. Son especialmente bellos y reúnen un poco de todas las personalidades.

Gatos atigrados

Se dice que los felinos de este tono de pelo disfrutan especialmente de las actividades al aire libre, son muy enérgicos y muy buenos cazadores, por lo que si no van a tener acceso al exterior, conviene proveerles de recursos en altura y de juguetes que les permita suplir esas necesidades.