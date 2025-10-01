Se busca a Dulzura, perrita perdida por la Universidad Nacional

Se solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a la perra Dulzura, extraviada hace cuatro días cerca a la Universidad Nacional. El lamentable incidente ocurrió cuando la perrita fue llevada a la Universidad Nacional de Colombia para que pudiera correr y, mientras pasaba frente a la entrada vehicular de los profesores, un perro grande se abalanzó sobre ella, lo que provocó que saliera huyendo despavorida.

Según se supo al día siguiente, la perrita fue vista corriendo aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar. Sus dueños la han buscado día y noche.

Dulzura, perrita perdida en la Universidad Nacional | Foto: Nelly Bonilla

Dulzura tiene 5 años, es de raza Jack Russell (raza mediana), predominantemente blanca con manchas negras y no tiene cola. Es fundamental saber que Dulzura es una perra extremadamente nerviosa, le tiene miedo a los carros, a otros perros y a las personas, ya que fue rescatada de una situación de maltrato cuando era cachorra.

Cualquier persona que la haya visto o recogido puede comunicarse con sus dueños para devolverla, pues cualquier información es crucial para su bienestar.