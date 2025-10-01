Mundo
Se busca a Dulzura, perrita perdida por la Universidad Nacional
Dulzura es una perrita de color blanco con manchas negras y no tiene cola, es muy nerviosa y su familia la espera en casa.
Se solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a la perra Dulzura, extraviada hace cuatro días cerca a la Universidad Nacional. El lamentable incidente ocurrió cuando la perrita fue llevada a la Universidad Nacional de Colombia para que pudiera correr y, mientras pasaba frente a la entrada vehicular de los profesores, un perro grande se abalanzó sobre ella, lo que provocó que saliera huyendo despavorida.
Según se supo al día siguiente, la perrita fue vista corriendo aproximadamente a un kilómetro de distancia del lugar. Sus dueños la han buscado día y noche.
Dulzura tiene 5 años, es de raza Jack Russell (raza mediana), predominantemente blanca con manchas negras y no tiene cola. Es fundamental saber que Dulzura es una perra extremadamente nerviosa, le tiene miedo a los carros, a otros perros y a las personas, ya que fue rescatada de una situación de maltrato cuando era cachorra.
Cualquier persona que la haya visto o recogido puede comunicarse con sus dueños para devolverla, pues cualquier información es crucial para su bienestar.
Por favor comunicarse con los siguientes números: 310 574 3143 o 310 574 3174. La información dada será recibida por la familia de Dulzura, que la extrañan encarecidamente.