“Bancaída”: los memes más divertidos sobre la caída de los servicios de Nequi, Bancolombia y Davivienda

La sorpresiva caída y fallas en las plataformas digitales de Davivienda y Bancolombia durante las últimas horas ha derivado en un auténtico caos digital. A raíz de las intermitencias en sus servicios, los usuarios han tenido complicaciones para realizar sus transacciones.

Por medio de redes sociales, varias personas han manifestado su incomodidad a raíz de las intermitencias. En el servicio de Nequi, por ejemplo, desde sus canales digitales han notificado que su equipo de tecnología ya solucionó los inconvenientes con la app, sin embargo, aún persisten las quejas.

¡Hola! Sentimos haber tenido una falla 🥺 Nuestro equipo de Tecnología corrió lo más rápido para solucionarlo y ya puedes entrar a la app y seguir manejando la plata #ATuRitmo :) ¡Gracias por tu comprensión! 💜 — Nequi (@Nequi) December 2, 2022

Por el lado de Bancolombia, la situación es similar. Los usuarios han indicado que los servicios en la aplicación han presentado intermitencias, aunque desde la compañía respondieron recientemente que la falla ya fue superada.

¡Hola! Buenos días. Nuestros servicios ya están disponibles. Por favor discúlpanos si esta situación te generó alguna dificultad. Te saluda Mariana. — Bancolombia (@Bancolombia) December 2, 2022

Por lo general, este tipo de caídas en los servicios de las aplicaciones financieras cobijan a Nequi y Bancolombia, pues suelen ser tendencia en redes sociales por dicha causa. No obstante, en esta ocasión también se sumó Daviplata, la app de Davivienda.

El hecho motivó las críticas de sus usuarios, quienes se manifestaron ante las fallas. Incluso, llegaron a compararla con Nequi. Desde su cuenta oficial en Twitter, el equipo de atención al cliente de DaviPlata respondió que estaban trabajando para estabilizar el servicio lo antes posible.

Hola! en nombre del equipo DaviPlata queremos ofrecerle disculpas por los inconvenientes que estamos presentando. Nuestro equipo está trabajando en estabilizar el servicio. @Ing_Sebas_Marti una vez se restablezca, le estaremos informando. — DaviPlata (@DaviPlata) December 2, 2022

Mientras que estas tres plataformas solucionan completamente sus inconvenientes, los internautas siguen elevando sus quejas a través de redes sociales y, como es costumbre, se han valido del humor y los tradicionales memes para expresar sus emociones.

Estos son algunos de los memes compartidos por los internautas en Twitter:

Bancolombia y Nequi en este momento. pic.twitter.com/Cng0ZYmU34 — Bibiαn'S↘️💫.. (@BibiCathe) December 1, 2022

"HP app de Bancolombia"



Óleo sobre lienzo. pic.twitter.com/lfmvlKL8j6 — Juancho ® (@presteaver) December 1, 2022

Yo con @Bancolombia toda esta semana. Que servicio tan poco confiable. Lo hacen pasar a uno vergüenza https://t.co/rDAtI9JVHo — CameloLilac (@CameloLilac) November 30, 2022

BanColombia

La app de Bancolombia solo se cae cuando uno va a pagar facturas o va a hacer algo responsable, vaya uno a sacar pa vicio a las 3 de la mañana, aparecen hasta créditos pre aprobados para libre inversión. pic.twitter.com/qhf00Iasf2 — La Mamba Negra (@MarcianaInfiel) November 30, 2022

Los qataries cuando se dieron cuenta de los "divertidos" comerciales de Davivienda: pic.twitter.com/MkJSXpFVHN — Luis Heredia (@luishere) December 1, 2022

Qué pasó con @Davivienda !!!! 🥺😩😩😩😩😩 está caído desde antes de medio día!!!! 😔 pic.twitter.com/mwrrW5gpEv — Mi Pobre Angelito (@javierfernan) December 1, 2022

Los de Nequi al ver la página del ICFES: pic.twitter.com/zy4NkwKENE — Tía Vale en navidad 🎄 (@Latiavale_) November 26, 2022

-Y ahí viene Nequi… ya se cayó otra vez pic.twitter.com/brXJxCCT3P — Gregory (@dehlno) November 28, 2022

No aguantan ni un partido de Brasil que servicio tan horrible 😂#nequi pic.twitter.com/TzyRQdYP5m — Cristian (@Cristianx999) November 24, 2022

Si usted es cliente de Davivienda, estos son los servicios que ya puede usar tras falla masiva en las plataformas del banco

El jueves en la tarde, las redes sociales se llenaron de mensajes de colombianos que vivían situaciones hilarantes. Ciudadanos con los carros de mercado llenos y sin tener cómo pagarlos, otros varados en restaurantes o gasolineras. Nadie podía hacer efectivo el pago de lo que consumía, pues las tarjetas de Davivienda no servían. Ni siquiera los que acudían a cajeros electrónicos podían sacar su dinero.

Este viernes, sus clientes amanecieron con una buena noticia. “Todos los canales están funcionando normalmente. Davivienda Móvil, DaviPlata, empresas, web”, le confirmó Davivienda a SEMANA.

Davivienda se pronunció el jueves en la noche sobre lo que había sucedido. La entidad bancaria manifestó que se registraron en el funcionamiento de algunos canales del banco y que también se trasladó esta misma novedad en DaviPlata, cuyos servicios estuvieron restringidos. Indicó además que, a través de su equipo de expertos en el área de tecnología, se tomaron las acciones pertinentes para resolver las dificultades registradas.

Así mismo, el banco señaló para los clientes que requieran efectivo: “Ya la red de cajeros automáticos está habilitada y en funcionamiento, al igual que nuestras oficinas”. Además, expresa que “quienes requieren hacer uso de sus medios de pago ya lo pueden hacer a través de comercios y usar sus tarjetas de crédito sin ningún problema”.

“A nuestros clientes empresariales les informamos que los portales Pyme y Corporativo ya se encuentran en total funcionamiento”, dijo.

Sobre qué ocasionó estas fallas intermitentes, la entidad no dio claridades y la realidad es que los usuarios aún no saben qué pasó. Sin embargo, afirmó que esta situación no puso en riesgo la seguridad de los recursos de sus clientes; al igual, enfatizó en que “el origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco”.

“Agradecemos la comprensión y paciencia, y lamentamos los inconvenientes, que esperamos resolver en el menor tiempo posible”, puntualiza el escueto comunicado.