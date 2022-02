Estafador de Tinder: Shimon Hayut hizo de las suyas en Barranquilla y debe $18 millones

Foto: ore Kristiansen / VG / NTB / NTB via AFP

Se siguen conociendo denuncias sobre el llamado Estafador de Tinder. Esta vez se trata de una víctima muy diferente a las anteriores: una clínica odontológica en la ciudad de Barranquilla. Este miércoles se conoció que el camaleón del engaño estuvo en el país para realizarse un diseño de sonrisa avaluado en 18 millones de pesos que, lógicamente, nunca pagó.

Shimon Hayut, también conocido como Simon Leviev, eligió un centro médico en la Costa Atlántica colombiana para realizarse un costoso procedimiento de cambio de carillas estéticas en todos los dientes.

Según denunció en entrevista con Luis Carlos Vélez en La FM el doctor Sergio Tinoco, propietario de la clínica Alianza Odontológica, el famoso estafador llegó en compañía de otro hombre, supuestamente un familiar, y también de un supuesto escolta que lo esperaba en una limosina, y pidió que le realizaran el tratamiento con la “última tecnología” para cambiar el diseño de sus dientes; además, dijo que para esto solo disponía de 48 horas en el país, ya que debía viajar esa misma noche en su avión privado.

“Se presentó como un acaudalado comerciante de diamantes, no se nos hizo extraño que llegue un paciente extranjero a la clínica porque Colombia es un destino para muchos países en el tema de salud. Nos ofreció pagar el tratamiento con la modalidad de Apple Pay, que aún no estaba implementado en esa época en Colombia y se fue sin pagar, señalando que al día siguiente llegaría el pago por parte de sus ayudantes”, explicó en la emisora el doctor Tinoco.

Simon Leivev ha seducido y estafado a mujeres jóvenes por millones y está prófugo de la justicia en varios países - Foto: Instagram: @simon__levlev__official

Por la prisa que llevaba el hombre para que lo atendieran, los profesionales se dispusieron a trabajar de inmediato e intensamente para prestarle el servicio lo más pronto posible.

“El doctor Sergio Fadul trabajó hasta altas horas de la noche para cumplir con el horario tan estricto que tenía por sus múltiples ocupaciones a nivel mundial”, dijo el doctor Tinoco y añadió que no hubo manera de garantizar el pago.

“Nosotros tratamos de buena fe a las personas, no le decimos a nuestros pacientes que deben pagar antes de realizarse el tratamiento. Nunca nos había pasado este tipo de casos y menos con pacientes extranjeros. Él manifestó su intención de pagar y a nosotros no se nos hizo para nada sospechoso. No le pasó la tarjeta de crédito, pero eso es algo que ya les ha pasado a otros pacientes y realmente actuamos con la confianza como lo hacemos con todos”, agregó Tinoco.

Además, el doctor señala que se dieron cuenta de quién era luego de ver el documental en Netflix y se llevó una sorpresa enorme al ver que era la misma persona que los estafó aquella vez.

“En este tipo de casos es poco lo que uno puede hacer, con nuestras leyes en el país, no hay nada legal que podamos efectuar para cobrar estos tratamientos que no han pagado, cuando el doctor que lo atendió lo vio en la serie, ya lo tomamos como algo jocoso, porque realmente lo que hizo no nos impactó económicamente como para emprender acciones legales”, sostuvo Tinoco.

Hasta ahora no se sabe si Shimon Hayout realmente abandonó el país enseguida como dijo en ese momento que lo haría o si luego habría estafado a otras otras personas.

El Estafador de Tinder

En contexto, la historia de Hayut se conoció a través de una producción de Netflix que tiene como protagonistas a una serie de mujeres quienes sacan a luz el mal rato que pasaron por culpa del coprotagonista, también identificado como Simón Leviev, un hombre que parecía perfecto, pero que en el fondo solo buscaba robarlas.

“Cuando conocí a Simon tuvimos una conexión inmediata. Y luego, en medio de la noche, dijo que tenía algo que decirme. Dijo que lo estaban amenazando. Necesitaba dinero. Veinte mil dólares. Treinta mil. Ciento cuarenta mil”, comentan todas las mujeres que fueron estafadas por el sujeto.

Todo comienza con la publicación realizada por la revista noruega VG, bajo el nombre de The Tinder Swindler (El estafador de Tinder). La plataforma de streaming decidió comprar los derechos del relato y a partir de grabaciones y fotografías recreó la historia de Simon Leviev y de cómo estafó a varias mujeres, haciéndoles creer que era millonario y que las amaba.

La revista publicó la crónica en 2019, tras varios meses intentando armar el caso y revelar quién era realmente ese sujeto. “Ha seducido y estafado a mujeres jóvenes por millones y está prófugo de la justicia en varios países”, asegura esta investigación periodística de Natalie Remøe Hansen, Kristoffer Kumar, Erlend Ofte Arntsen y Tore Kristiansen, la cual basa su relato en lo que cuentan las mujeres que fueron estafadas por Simon.

En la lista está Cecilie Fjellhøy, quien conoció al hombre en 2018. Tras varias citas, incluyendo un viaje a Bulgaria, el sujeto comenzó a pedirle dinero asegurando que estaba siendo amenazado.

“Así es como el cuento de hadas se transforma en una historia de venganza con aires de intriga. Cecilie descubre que hay otras damnificadas y juntas dejan de ser las víctimas de esta historia. El estafador de Tinder conocerá a su otra mitad”, indica Netflix.

Cabe mencionar que Shimon Hayut es la verdadera identidad del estafador israelí. En su momento fue capturado y deportado a su país, pero escapó y evitó su juicio.