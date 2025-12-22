Este año marca un hito en el apoyo para la garantía de los derechos de las mujeres en el país

Uno de los avances más importantes para las mujeres colombianas este año ha sido la institucionalización del Plan de Acción Nacional 1325, liderado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1179 de 2025, a través del cual se convierten en obligaciones concretas las acciones en materia de autonomía económica, seguridad y participación política de las mujeres en contextos de conflicto y posconflicto.

Este decreto asegura un alcance en territorios clave como Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca; cierra la brecha entre la letra y la realidad; y compromete al Estado a transformar vidas, especialmente de firmantes de paz, lideresas y defensoras que aún enfrentan amenazas y obstáculos para acceder a tierras y derechos fundamentales. La MGCI priorizó este proceso de la mano del Gobierno Nacional y de las redes y organizaciones de mujeres que por años lo impulsaron y lograron que el Estado lo asumiera.

De manera paralela, con el acompañamiento y las contribuciones complementarias de diferentes integrantes de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, Colombia aprobó su primera Política Nacional de Cuidado (CONPES 4143), una medida que reconoce y redistribuye el trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres, cuyo valor equivale al 19,6% del PIB nacional. La creación de esta Política permitirá avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de las personas cuidadoras, incluyendo el de cuidar en condiciones dignas, y el derecho a recibir cuidado, asistencia o apoyo de las personas que lo requieren.

“En el 2025, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y la inclusión de las mujeres y las niñas, construyendo puentes entre las acciones de los cooperantes y otros actores del Estado y la sociedad civil. Sigamos trabajando juntos para que los asuntos de género no sean un discurso, sino voces, acciones y alianzas que transforman realidades en Colombia”, asegura Eric Mayoraz, Embajador de Suiza en Colombia, embajada que ejerce la presidencia 2024-2026 de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

A lo largo de su gestión este año, la MGCI, a través de la estrategia multiactor Más Mujeres, Más Democracia, activó la conversación pública con líderes de opinión, tomadores de decisión, medios de comunicación y ciudadanía, para promover más mujeres candidatas y candidaturas con soluciones concretas a los desafíos de las mujeres. Además, insistió a las organizaciones políticas con antelación a la publicación de la IV medición del Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres en Partidos y Movimientos Políticos en Colombia para asegurar un contexto propicio para la participación de las mujeres en el actual ciclo electoral. Así mismo, apoyó la socialización de la ley para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en política (Ley 2453 de 2025) y puso a disposición del país datos y evidencia relevante sobre esta barrera como acciones estratégicas que promueven su participación equitativa. También promovió el trabajo en red de mujeres en cargos de poder, como mujeres en altos cargos y mandatarias territoriales, en el marco de la Cumbre de Mandatarias, para el intercambio de buenas experiencias y el posicionamiento de agendas conjuntas.

De igual manera, la MGCI apoyó la participación de defensoras ambientales colombianas en escenarios internacionales como la Berlin Climate Security Conference; así como el posicionamiento de sus voces en debates sobre seguridad y justicia climática mediante la integración de perspectivas territoriales, de género e indígenas en las políticas globales.

En lo relacionado con temas de justicia transicional y paz, la gestión de la MGCI facilitó canales de diálogo con organizaciones de la sociedad civil e identificó desafíos y expectativas en cuanto a los tiempos, la investigación, las etapas del proceso y la participación efectiva de las víctimas en los procesos encabezados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alrededor de las violencias basadas en género, violencia sexual y reproductiva y violencia por prejuicio. Estos espacios resaltaron la urgencia de garantizar su seguridad, la sostenibilidad de sus proyectos, y la superación de la estigmatización social e institucional.

En atención a las vulneraciones que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+, la MGCI fortaleció los insumos técnicos para la visibilización de respuestas integrales que promuevan sus derechos e igualdad de oportunidades. A su vez, el lanzamiento de la campaña en redes sociales por la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos y los acercamientos con instituciones como el ICBF y el Sistema SALVIA permitieron el avance en la protección y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

Muestra de los avances y logros de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional es el reconocimiento hecho por la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional (APC) en Colombia durante el evento “Alianzas con Resultados 2025”, en la categoría de alianzas feministas: “Este reconocimiento es un reflejo del trabajo articulado, el compromiso y la convicción de todas las entidades de la Mesa, demostrando cómo el multilateralismo logra resultados concretos en la mejora de la calidad de vida y los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia”, asegura María Inés Salamanca Vidak, representante país a.i de ONU Mujeres, entidad que ejerce la secretaría técnica permanente de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.

Estos resultados evidencian que la Mesa de Género de la Cooperación Internacional ha logrado aportar a la transformación de políticas en instrumentos vinculantes; abrir espacios internacionales para el posicionamiento de voces locales e impulsar mecanismos que apoyan a las mujeres en la movilización de sus propias agendas.

Este trabajo ha acompañado a que Colombia siga avanzando en el camino de la igualdad real, la paz y el desarrollo sostenible.