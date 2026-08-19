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Estos son los 16 finalistas del Premio BIBO 2026

El próximo jueves 20 de agosto, se conocerán los ocho ganadores oro y plata en cada categoría de la edición número 16 del premio.

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Redacción Semana
19 de agosto de 2026 a las 10:30 a. m.
Las prácticas del cultivo agroecológico son más sostenibles y amigables con el medioambiente.
Las prácticas del cultivo agroecológico son más sostenibles y amigables con el medioambiente. Foto: Asohofrucol

En esta edición se postularon 103 iniciativas provenientes de diferentes regiones del país. Tras un proceso de evaluación, fueron seleccionados 43 semifinalistas por su innovación, alcance y aporte ambiental. Posteriormente, un panel de jurados expertos eligió a los 16 finalistas que competirán por los reconocimientos de oro y plata en las cuatro categorías del premio.

El Premio BIBO busca reconocer iniciativas ambientales innovadoras que contribuyen a la conservación y restauración de la naturaleza, al tiempo que promueven el desarrollo sostenible, fortalecen el tejido social y generan oportunidades para las comunidades. Asimismo, destaca liderazgos territoriales, procesos de bioeconomía, experiencias educativas y propuestas artísticas que inspiran nuevas formas de relacionarse con la biodiversidad.

Cuatro categorías, cuatro maneras de restaurar la naturaleza

Categoría 1:

Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza

Esta categoría reconoce iniciativas comunitarias que cuidan los ecosistemas, fortalecen el tejido social y promueven relaciones más armónicas entre las personas y la naturaleza. Son procesos que impulsan la participación, la convivencia y la gestión colectiva de los territorios, contribuyendo a la transformación de conflictos socioambientales.

Jurado: Clara Solano Gutiérrez, directora ejecutiva de la Fundación Natura.

  • Climalab (Bogotá)
  • Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta)
  • Trébola Organización Ecológica (Bogotá)
  • Alcaldía de Manizales / Emas by Veolia. (Manizales)

Categoría 2:

Bioeconomía para el desarrollo de los territorios

Reconoce experiencias que promueven el uso responsable de la biodiversidad mediante la integración de innovación, tecnología y conocimientos locales para generar soluciones sostenibles. Se destacan iniciativas que fortalecen las economías regionales, fomentan el empleo digno y contribuyen a modelos de desarrollo más resilientes, inclusivos y regenerativos.

Jurado: Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Amazónico SINCHI.

  • ISA – Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín)
  • Industria Licorera de Caldas (Manizales)
  • Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá)
  • Lagunas Adventure (Mapiripán)
  • Empresa de Servicios Públicos Red Vital de Paipa E.S.P. (Paipa)
  • Defrucol (El Banco Magdalena)

Categoría 3:

Aulas que cuidan y transforman

Esta categoría reconoce a colegios e instituciones de educación superior que desarrollan procesos de formación, sensibilización y aprendizaje orientados a fortalecer la conciencia ambiental, promover valores de corresponsabilidad y formar ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.

Jurado: Santiago Aparicio, experto en política ambiental y acción climática.

  • Institución Educativa San Marcos (San Marcos)
  • Institución Educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano, Chocó)
  • Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia)
  • Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)

Categoría 4:

ConservArte

Reconoce iniciativas que integran el arte, la cultura y la creatividad como herramientas para la transformación socioambiental y el fortalecimiento del tejido comunitario. Son experiencias que movilizan emociones, memorias e identidades para inspirar nuevas formas de sentir, narrar y relacionarse con la naturaleza.

Jurado: María Isabel López Reyes, coordinadora audiovisual de la Fundación Natura.

  • Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali (FINCALI)
  • Sinfonía Trópico (Bogotá)

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