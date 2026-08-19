Estos son los 16 finalistas del Premio BIBO 2026

En esta edición se postularon 103 iniciativas provenientes de diferentes regiones del país. Tras un proceso de evaluación, fueron seleccionados 43 semifinalistas por su innovación, alcance y aporte ambiental. Posteriormente, un panel de jurados expertos eligió a los 16 finalistas que competirán por los reconocimientos de oro y plata en las cuatro categorías del premio.

El Premio BIBO busca reconocer iniciativas ambientales innovadoras que contribuyen a la conservación y restauración de la naturaleza, al tiempo que promueven el desarrollo sostenible, fortalecen el tejido social y generan oportunidades para las comunidades. Asimismo, destaca liderazgos territoriales, procesos de bioeconomía, experiencias educativas y propuestas artísticas que inspiran nuevas formas de relacionarse con la biodiversidad.

Cuatro categorías, cuatro maneras de restaurar la naturaleza

Categoría 1:

Procesos comunitarios que restauran la paz con la naturaleza

Esta categoría reconoce iniciativas comunitarias que cuidan los ecosistemas, fortalecen el tejido social y promueven relaciones más armónicas entre las personas y la naturaleza. Son procesos que impulsan la participación, la convivencia y la gestión colectiva de los territorios, contribuyendo a la transformación de conflictos socioambientales.

Jurado: Clara Solano Gutiérrez, directora ejecutiva de la Fundación Natura.

Climalab (Bogotá)

Sociedad Ornitológica de Córdoba (Tierralta)

Trébola Organización Ecológica (Bogotá)

Alcaldía de Manizales / Emas by Veolia. (Manizales)

Categoría 2:

Bioeconomía para el desarrollo de los territorios

Reconoce experiencias que promueven el uso responsable de la biodiversidad mediante la integración de innovación, tecnología y conocimientos locales para generar soluciones sostenibles. Se destacan iniciativas que fortalecen las economías regionales, fomentan el empleo digno y contribuyen a modelos de desarrollo más resilientes, inclusivos y regenerativos.

Jurado: Luz Marina Mantilla Cárdenas, directora general del Instituto Amazónico SINCHI.

ISA – Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (Medellín)

Industria Licorera de Caldas (Manizales)

Valopes Digital Services S.A.S. (Bogotá)

Lagunas Adventure (Mapiripán)

Empresa de Servicios Públicos Red Vital de Paipa E.S.P. (Paipa)

Defrucol (El Banco Magdalena)

Categoría 3:

Aulas que cuidan y transforman

Esta categoría reconoce a colegios e instituciones de educación superior que desarrollan procesos de formación, sensibilización y aprendizaje orientados a fortalecer la conciencia ambiental, promover valores de corresponsabilidad y formar ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad.

Jurado: Santiago Aparicio, experto en política ambiental y acción climática.

Institución Educativa San Marcos (San Marcos)

Institución Educativa Luis López de Mesa (Bahía Solano, Chocó)

Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt (Armenia)

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Bogotá)

Categoría 4:

ConservArte

Reconoce iniciativas que integran el arte, la cultura y la creatividad como herramientas para la transformación socioambiental y el fortalecimiento del tejido comunitario. Son experiencias que movilizan emociones, memorias e identidades para inspirar nuevas formas de sentir, narrar y relacionarse con la naturaleza.

Jurado: María Isabel López Reyes, coordinadora audiovisual de la Fundación Natura.

Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali (FINCALI)

Sinfonía Trópico (Bogotá)