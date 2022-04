Estos son los restaurantes de Bogotá que participan en el Burger Master 2022

El pasado 25 de abril inició oficialmente la versión 2022 del Burger Master, el evento creado para identificar las mejores hamburguesas del país. Varios restaurantes distribuidos en 21 ciudades ofrecerán a un precio asequible lo que ellos consideran como su mejor apuesta de esta comida rápida.

“No es una oferta. Es una competencia entre las mejores hamburguesas y los comensales serán parte del jurado”, explicó Tulio Zuloaga, mejor conocido como Tulio Recomienda, y quien creó el evento.

Las ciudades que participan en el Burger Master 2022 son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Montería, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Pasto, Popayán, Tunja, Yopal, Valledupar, Quibdó y Neiva.

Para esta edición, las hamburguesas tendrán un costo de $ 14.000 en todos los restaurantes que están participando. Cabe mencionar que si se quiere el producto en combo, tanto las papas como las gaseosa serán cobradas de manera adicional y tendrán un costo de $ 3.000 y $ 4.000, respectivamente. Se prevé que en medio de este concurso se vendan alrededor de dos millones de hamburguesas.

“Las hamburguesas que vas a recibir deben ser idénticas a las de las fotos, no pueden ser diferentes por ningún motivo. El promedio de las carnes: 150 g. Estas son para consumir en los locales, no se harán domicilios porque queremos que las pruebes fresquitas y en el ambiente en que nacen. Es la idea de la competencia. El restaurante no empacará, no partirá, ni modificará su hamburguesa”, agregó Tulio.

QUE COMIENCEN LOS JUEGOS! Hoy lunes empieza el BURGER Master!



Encuentra los listados de participantes en la app TULIO Recomienda! También puedes encontrarlos en la página https://t.co/Jhl8aJRgsu y en la cuenta del @burgermasterco. Son 20 ciudades desde hoy lunes hasta el domingo pic.twitter.com/9wApushM6W — Tulio Recomienda (@tuliorecomienda) April 25, 2022

¿Qué restaurantes participan en Bogotá?

Cerca de 60 restaurantes distribuidos en la capital del país y municipios aledaños participan en esta versión del Burger Master. A continuación, el listado con los nombres de los establecimientos y sus direcciones:

*Maikki- varios locales

*By Brothers Burgers- Diagonal 47 #74B – 80 Normandía

*Frencheese- varios locales

*Oveja negra- Autopista norte 146-48, CC Granada Hills Local 127

*Gratin Burger- varios locales

*Bozgos- Diagonal 40A # 7 – 38, Local 228, CC Plaza 39

Rústica D.C- Calle 80 #14 – 18

*The Corner Burger- AV Pradilla # 06 – 95, Chía

*Burger Lovers- Carrera 11a #93b-30

*Los valientes a fuego- varios locales

*Jimmy Burger- Calle 66a #97-26, Álamos

*Locall Burger- Calle 150 #16 56 CC. Cedritos, Local 2059

*La cervecería- Cra 12A #83-37, Zona T

*Downtown Burger- Carrera 14 # 77-17, Local 5

*Burger Depot- Carrera 10a #70 – 30

*Beacon- Km 7 vía la Calera Vereda El Líbano, Local 5

*Capital Bistró- varios locales

*Burger Town- varios locales

*De Fierro- Calle 93A #13-46

*Guerrero- Cra 9 No. 69-10

*Burger’s- varios locales

*Cenizo- a la leña- Av Jimenez #9 – 62, Segundo Piso

*Chata- Cr 5 #11d-221sur, CC San Roque, Cajicá, Local A107

*Bacuba57 Carrera 62 #161A 18

*Holy Burger- Calle 116 N 45-61

*El cebollero- Calle 58 No 3a -17, Chapinero

*Reyna- Avenida Calle 82 #12 – 25

*XL Colombia varios locales

*Umami- Calle 72 #20-79

*Slabón Burger Bistró- Cra 4a #65-36, Zona G, Chapinero

Mulata Burger- Carrera 69 B Bis #1 – 11

*Longo’s (Chorilongo)- varios locales

*Buffalo City- varios locales

*La Hamburguesería- varios locales

*Fronteras Casual Food- varios locales

*H de hamburguesa- varios locales

*El lobo feroz- Calle 93 #13a-38

*Botero Burgers- varios locales

*Innato Burgers- Calle 71 #5-34

*Mountain Burger- Cra 53b #131a-85, Plazoleta El Refugio Gourmet

*Media Res Steak House- Calle 119 #11D-17

*El Chori charrúa- Calle 102 # 16 Este – 13, KM 6 vía la Calera, 500 metros antes del peaje de patios a 10 minutos de la séptima

*Star Burger- Carrera 75 #24C-04, Barrio Modelia

*Casona Burger- Calle 117 # 6-27

*Primitivo- Carrera 7A #62-27

*La burguecía- varios locales

*Donde tu quieras- Calle 81 #8-85

*Orbis Food- Cra 18C # 109- 35

*Pecado capital- varios locales

*99 burger- varios locales

*Golden burger- varios locales

*Hat-trick burgers & grill- varios locales

*Angus azul burger- Calle 109 #15-85, Local 2

*Ovejo burger and fries- Avenida Calle 82 # 12-15

*Gula en el 7- Calle 65 #22-32

*Burgerco- Avenida 82 #12-35

*Good burger- Calle 150c bis #103f-34

*Snacks to Share- Calle 67 #6-32, Local 6

*Primer burgers- Calle 22 #0-51

*New York burgers- Carrera 9 #12-51

*The Meat House & Sirloin- varios locales