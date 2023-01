Guardianes ofrecían a reclusos Whisky hasta por 5 millones de pesos la botella: grave denuncia del director del Inpec

Un nuevo escándalo que involucraría a guardianes del Inpec fue denunciado por el director de esa institución, coronel Daniel Gutiérrez, quien reveló que se estaría ofreciendo botellas de licor a los presos por altas sumas de dinero.

El oficial indicó que la nueva unidad de investigación del Inpec está indagando la responsabilidad de varios miembros de la guardia penitenciaria que aprovechando las festividades de Navidad y Año Nuevo habrían ofrecido a detenidos botellas de Whisky hasta por 5 millones de pesos cada una.

El coronel Gutiérrez indicó que el caso hace parte de las denuncias que se vienen investigado por actos de corrupción al interior de las cárceles del país, a través de esa unidad creada recientemente con ese propósito,

Fuentes del Inpec consultadas por SEMANA confirmaron que varias botellas de licor fueron decomisadas y se inició de inmediato una investigación interna. Igualmente, señalaron que el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

“Algunos guardianes que para estas fechas trataron de ofrecer para estas fechas, trago, licor a los internos”, dijo el oficial.

Igualmente, aseguró que se adelantan otras indagaciones para determinar posibles hechos de corrupción en esa entidad, al señalar que desde que llegó a la institución se creó esa unidad para detectar cualquier irregularidad y la cual depende únicamente de él, aunque también es coordinada por la Fiscalía General de la Nación.

“Tenemos información de que cuando llega un interno nuevo le cobran por el uso de la plancha, le cobran por el uso de la celda. Esos son algunos hechos en contra de privados de la libertad. Tenemos que acabar con esa mala cultura de que todo se paga y con esas escuelas del crimen”, señaló a Caracol Radio.

La unidad investigativa que se creó está compuesta por funcionarios que se escogieron por su excelente hoja de vida y que fueron capacitados por la embajada de Estados Unidos. “Son los que están manejando los pabellones de máxima seguridad”, señalaron las fuentes a SEMANA.

“A raíz de eso se conoció una información y de inmediato se inició la investigación interna y, efectivamente, lograron el decomiso de las botellas. Al parecer estaban haciendo el cobro, presuntamente de cinco millones de pesos, por el ingreso de esos elementos”, confirmó.

Igualmente, señaló que ya se tienen identificados a los presuntos responsables del hecho, pero indicó que la investigación interna y la que adelante la Fiscalía permitirá determinar las sanciones disciplinarias y penales que se aplicarán en este caso.

“Ellos tienen unas funciones especiales frente a los casos de corrupción”, insistió el coronel Gutiérrez al referirse a la labor del grupo especial de investigación.

Operativos en cárceles del país. - Foto: Guillermo Torres, SEMANA.

Operativos en cárceles

A principios de diciembre las autoridades llevaron a cabo un operativo en la penitenciaría de La Picota; específicamente, en el pabellón de extraditables.

Entre los elementos que fueron decomisados se encuentran 202 gramos de marihuana, 60 teléfonos y 20 electrodomésticos, además de módems wifi, audífonos, proyectores, sim cards, cargadores de celular, alcohol, dinero en efectivo, entre otros.

Así mismo, a mediados de ese mes también se adelantó una redada contra la extorsión vía telefónica que se viene haciendo desde las cárceles del país y que ha resultado incontrolable para las autoridades.

En paredes falsas, debajo de los colchones, entre las cobijas, y demás, los funcionarios que participaron encontraron los equipos con los cuales los criminales extorsionan a sus víctimas.

Los penales intervenidos fueron los ubicados en Bogotá, Boyacá, Tolima, Caldas, Medellín, Antioquia, Meta, entre otros. Allí se registraron a 11.560 privados de la libertad, participaron 3.275 policías y 1.315 funcionarios del Inpec.

El general Tito Castellanos, jefe nacional del servicio de Policía, reconoció que hay falencia para atacar la extorsión desde las cárceles, en primer lugar, indicó que en la actualidad no se contempla como delito penal encontrarle a un detenido un celular en su celda, también explicó que tecnológicamente no puede bloquear la señal de los celulares en las cárceles porque no se cuentan con los equipos necesarios.

“No se está perdiendo la batalla. Nosotros lo que estamos haciendo es realizar actividades preventivas en coordinación con el Inpec y la Fiscalía, con base en eso realizamos operativos en 18 cárceles, desde donde provienen, según la investigación, las informaciones sobre llamadas extorsivas que están afectando la seguridad ciudadana”, explicó el general Castellanos.

Agregó que, “ahí es donde está el foco, y realizaremos esos operativos en las 125 cárceles realizando actividades de prevención (…) afortunadamente tenemos esas labores preventivas en los centros penitenciarios, pero no está contemplado como delito el ingreso de un celular o una sim card, pero también tenemos que cuando se realiza la incautación se actúa de manera disciplinaria”.

Así mismo explicó que “tenemos unos inhibidores de señal que ya están obsoletos, son tecnología 2g y 3g, el Inpec cuenta con esos equipos, pero la tecnología avanzó y estamos con 4g y 5g, ahí es donde debemos evolucionar”.

Para el general Castellanos no es imposible frenar el delito de la extorsión carcelaria. “No es difícil, lo vamos controlando gradualmente, en otros tiempos los delitos desde la cárcel tenían otro momento y otra tipicidad, entraban armas de fuego, de largo alcance, para sostener las confrontaciones, pero se mitigó casi a un nivel cero eso”.