Juanita Gómez presenta tres noticias destacadas; Chile y España como acompañantes de los diálogos de paz con el Eln, entre ellas

La disculpa del presidente de la FCF, Ramón Jesurún, por lo que dijo acerca de los premios para la Selección Colombia Sub-17 y la alerta de la ONU por la falta de reducción de los gases de efecto invernadero, entre las noticias presentadas por Juanita Gómez y el equipo periodístico de SEMANA este 27 de octubre.

1. Chile y España acompañarán los diálogos de paz con el ELN

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, hizo un anuncio importante este miércoles respecto a las negociaciones de paz que adelantará el Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El canciller informó que España y Chile acompañarán los diálogos, aunque la mesa de negociación estará en Cuba.

“Tengo al frente al ministro de Relaciones español… Quiero responderle una pregunta sobre su participación en el proceso de paz colombiano: es usted y se lo digo, oficialmente, un país acompañante”, dijo Álvaro Leyva al ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, durante su intervención en la cumbre ministerial de la UE y la Celac en Buenos Aires.

Albares, por su parte, trinó: “Constructiva reunión con mi amigo el canciller Álvaro Leyva para dar seguimiento a las excelentes relaciones España-Colombia. Le he trasladado la disposición de España para contribuir a alcanzar la paz en su país”.

En cuanto al país sudamericano, el canciller de Colombia dijo: “Chile, moralmente y oficialmente, es país acompañante”. Valga recordar que los diálogos de paz con el ELN serán retomados en el punto en que los dejó el expresidente Juan Manuel Santos.

2. Jesurún se disculpó por el “son amateurs”

La clasificación de la Selección Femenina Sub-17 a la final del Mundial disputado en la India continúa generando impacto. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, explicó las declaraciones por las que ha estado en el ojo del huracán la última semana. “Los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas ‘amateurs’”, dijo, refiriéndose a las juveniles que el próximo domingo disputarán el título ante España. Pues bien, este 27 reconoció su equivocación.

En conversación con La FM dijo: “Yo me refería a que los torneos Fifa y los torneos Conmebol solo entregan premios en categoría mayores. Este torneo efectivamente no es de mayores y no porque sea femenino; los masculinos tampoco reciben premios en categorías Sub-20, Sub-17 y Sub-15. Obviamente, me faltó ser un poco más explícito; las críticas fueron por la falta de claridad de mi parte”.

Asimismo, desde la FCF se emitió un comunicado, en el que se lee: “El reglamento de premios establecido por el ente rector para el Mundial Sub-17 determina (...) la entrega de trofeos, distinciones y medallas, y no contempla erogaciones económicas en esta categoría tanto para mujeres como hombres”.

3. La alerta de la ONU por calentamiento global

La tercera noticia del día es medioambiental: la ONU afirmó que si no se avanza en lo pactado en el Acuerdo de París de 2015, es decir, un avance significativo en la reducción de gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura en el planeta en lo que resta de siglo sería de 2,8 grados.

La advertencia la realizó tras la presentación del Informe sobre la Brecha de Emisiones de 2022. En un comunicado firmado por la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se lee: “Este informe nos dice en términos científicos fríos lo que la naturaleza nos ha estado diciendo todo el año a través de inundaciones mortales, tormentas e incendios violentos: tenemos que dejar de llenar nuestra atmósfera con gases de efecto invernadero y dejar de hacerlo rápido”.

El llamado de atención se conoce previo a la COP 27, un evento anual en el que los miembros de la ONU se reúnen en torno a la problemática medioambiental para fijar estrategias y evaluar el avance de la meta propuesta en materia de reducción de la emisión de gases contaminantes.