La poderosa oración para pedir por la salud de un bebé recién nacido

Oración por la salud de tu bebé

Padre Celestial, hoy me acerco ante ti para pedirte por la salud de mi bebé. Sé que estás lleno de pedidos de sanidad, pero también sé que estás atento a la fe de todo el que ora. Me postro ante ti en adoración y reconocimiento de tu gran poder sanador. Te imploro humildemente que restaures la salud de este inocente.

Señor, la salud de mi bebé agoniza. Por favor ven a su cuarto, acércate a su camita, pon tus manos sobre su cuerpo para que sea salvo y viva. No me importa que los reportes digan que este inocente ya no tiene esperanza; solo me importa tu misericordia, oh Señor.